Військове керівництво України заперечує плани наступу на Донбасі

Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Валерій Залужний та міністр оборони України Олексій Резніков заперечують інформацію щодо нібито планів наступу на непідконтрольні території Донецької та Луганської областей.

"Заяви ватажків окупаційних адміністрацій про нібито наступ ЗСУ та силові сценарії звільнення тимчасово окупованих територій не відповідають дійсності. Військово-політичне керівництво держави не планує і не проводить наступальні операції на сході України", - написав Залужний у Facebook у п'ятницю, 18 лютого.

Він наголосив, що наступальна операція обов’язково призведе до жертв серед цивільного населення, тому такі сценарії не розглядаються. "Не піддаємося на провокації. Ми не стріляємо по житлових районах, де бойовики цинічно розмістили свої позиції", - написав він. Головнокомандувач ЗСУ додав, що політико-дипломатичний шлях є єдиним прийнятним для України.

На його переконання твердження про наступ є свідомим введенням в оману жителів непідконтрольних територій.

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Резніков також назвав повідомлення про начебто підготовку до наступу дезінформацією. На його переконання, їхнє поширення є "відкритим залякуванням мешканців ОРДЛО" та "проявом інформаційної війни". Він закликав громадян "не вірити фейкам" і не боятися: "Українська армія готова дати відсіч ворогу, але діятиме у межах домовленостей і в жодному разі не створюватиме небезпеку для людей.

"Вчора російська пропаганда поширювала відверту неправду про обстріли Станиці Луганської, яку ми швидко спростували. Сьогодні вони вигадали черговий фейк про якісь диверсійні групи, які начебто збиралися влаштувати хімічну атаку в Горлівці. Навіть зняли постановочне відео. А самі обстріляли гуманітарну місію ООН на КПВВ в Щасті. Це те, про що неодноразово попереджали ми і наші партнери - російська сторона готує різні інсценування, щоб виправдати свої злочини", - цитує Резнікова сайт українського оборонного відомства.

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Евакуація з непідконтрольних територій в РФ

Ватажки самопроголошених утворень на непідконтрольній Києву частині Донбасу під назвами так званих Донецької та Луганської "народних республік" оголосили в п'ятницю "масову евакуацію жителів до Російської Федерації".

"Централізований виїзд" у Ростовську область, в першу чергу, дітей, жінок і людей похилого віку оголосили начебто від сьогодні "за домовленістю з керівництвом РФ" під приводом ризику "наступу" української армії.

Як повідомляють російські ЗМІ, президент РФ Володимир Путін доручив міністру надзвичайних ситуацій організувати в Ростовській області пункти для біженців та виплачувати кожному, хто прибуватиме по 10 тисяч рублів (трохи більше 3,5 тисяч гривень).

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Привід для вторгнення

Захід не підтверджує заяви Росії про відведення частини військ від кордонів України і, навпаки, заявляє про продовження нарощування РФ військового контингенту в регіоні.

За оцінками США, загроза нового вторгнення РФ в Україну зберігається і є дуже високою найближчими днями. Там кажуть, що РФ може напасти в будь-який момент під надуманим приводом. У цьому контексті занепокоєння Вашингтона викликали слова Путіна про "геноцид" на Донбасі.

Тим часом естонська розвідка говорить про велику ймовірність ескалації на Донбасі, за якої РФ зможе заперечувати свою участь в бойових діях, що дозволить їй уникнути санкцій Заходу.