 Росія провела стратегічні ядерні військові навчання | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.02.2022

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Новини

Росія провела стратегічні ядерні військові навчання

Військові навчання РФ проходили під керівництвом Володимир Путіна і за участі Олександра Лукашенка. Військові запустили балістичні та крилаті ракети.

Російські зенітні ракетні комплекси Іскандер

Російські зенітні ракетні комплекси "Іскандер"

У Росії під керівництвом президента Володимир Путіна пройшли ядерні випробування, інформує в суботу, 19 лютого, сайт російського президента.

За навчаннями "із ситуаційного центру Кремля" спостерігав також президент Білорусі Олександр Лукашенко. До військових маневрів залучили Повітряно-космічні сили, сили Південного військового округу, ракетних військ стратегічного призначення, Північного та Чорноморського флотів РФ.

Запуск ракет "Кинджал", "Калібр", "Циркон", "Ярс", "Синева"

У Кремлі прозвітували про успішних запуск низки ракет: гіперзвукових аеробалістичних ракет "Кинджал", крилатих ракет "Калібр" та гіперзвукової ракети "Циркон". Їх запускали в напрямку морських та наземних мішеней. 

В Астраханській області РФ на полігоні "Капустін Яр" запустили крилату ракету наземного базування "Іскандер", а з космодрому "Плесецьк" - міжконтинентальну балістичну ракету "Ярс" по полігону "Кура" на Камчатці.

"Крилаті ракети повітряного базування, випущені зі стратегічних ракетоносців далекої авіації Ту-95мс, вразили цілі на полігоні Пембой і Кура (Республіка Комі і Камчатка - Ред.)", - йдеться у повідомленні Кремля. Також по полігону "Кура" на Далекому Сході з акваторії Баренцового моря з атомного підводного крейсера "Карелія" запустили балістичну ракету "Синева".

У Кремлі заявляють, що такі навчання  "сил стратегічного стримування" спланували раніше, щоб перевірити готовність військових та "надійність озброєння стратегічних ядерних і неядерних сил". У повідомленні також ідеться, що "всі ракети вразили цілі, підтвердивши задані характеристики".

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У Росії провели ядерні навчання у розпал кризи навколо України. Захід заявляє, що РФ готує напад на Україну найближчими днями, зосередивши на кордонах близько 150 тисяч військових. У Москві відкидають агресивні плани, натомість звинувачують українську сторону у провокаціях, які нібито готують на Донбасі. У зв'язку з цим до Ростовської області РФ почали евакуйовувати населення непідконтрольних Києву частин Донецької та Луганської областей. 

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