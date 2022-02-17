Лондон: Путін готовий затягнути кризу навколо України на багато місяців

Президент Росії Володимир Путін, ймовірно, намагатиметься затягнути кризу навколо України на багато місяців, щоб перевірити на міцність єдність Заходу, вважає міністерка закордонних справ Великобританії Елізабет Трасс. "Наразі немає свідчень того, що росіяни відводять війська з прикордонних з Україною регіонів. У нас не має бути ілюзій щодо того, що Росія може на тижні, якщо не на місяці, затягнути цей нахабний задум, підриваючи Україну та кидаючи виклик єдності Заходу ", - написала Трасс у статті для газети The Daily Telegraph, опублікованій у четвер, 17 лютого.

На тлі кризи навколо України Трасс перебуває з візитом у Києві у четвер, 17 лютого, та планує наприкінці поточного тижня відвідати Польщу. У Києві вона провела зустріч з українським колегою Дмитром Кулебою, а у Варшаві Трасс зустрінеться з главою МЗС Польщі Збігнєвом Рау, щоб продемонструвати "згуртовану підтримку українського суверенітету", йдеться у повідомленні британського МЗС.

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У проєкті промови, з якою Трасс виступить у Києві, глава британської дипломатії знову пригрозить Росії "масштабними та дорогими наслідками" у разі, якщо Кремль вирішить "продовжувати шлях агресії". Внаслідок агресії Росія набуде у світовому співтоваристві статусу парії, попереджає Трасс.

Як повідомлялось, Трасс не виключає, що у разі агресії Росії проти України Великобританія може запровадити санкції проти олігархів, близьких до Кремля. Вона також закликала ЄС бойкотувати газогін "Північний потік-2".

На тлі зосередження Росією військових і техніки поблизу українських кордонів Великобританія як член НАТО надає Києву військову допомогу.

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