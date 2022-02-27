Війна спричинить переселення сімох мільйонів українців - єврокомісар

За оцінками Європейської Комісії (ЄК), через розв'язану Росією війну в Україні кілька мільйонів людей стануть вимушеними переселенцями всередині та за межами цієї країни. Наразі очікується, що кількість переміщених українців становитиме понад 7 мільйонів людей, заявив ввечері у неділю, 27 лютого на брифінгу в Брюсселі єврокомісар ЄС з антикризового управління Янес Ленарчич. За його словами, якщо війна триватиме, біженці потребуватимуть термінової гуманітарної допомоги. Згідно з даними Ленарчича, ЄК вже мобілізувала 90 мільйонів євро на гуманітарну підтримку.

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ЄС має намір запровадити єдину процедуру прийому українських біженців

Євросоюз планує створити в усіх країнах - членах ЄС єдину, небюрократичну процедуру прийому біженців, які залишили Україну, рятуючись від війни. Це означає, що українським біженцям не доведеться проходити стандартну для ЄС процедуру отримання притулку і вони без зайвої бюрократичної тяганини отримуватимуть тимчасовий захист у ЄС на строк до трьох років, заявила міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser) у неділю ввечері після закінчення екстреного. засідання міністрів внутрішніх справ країн-членів ЄС у Брюсселі.

"Зважаючи на російську загрозу Європа сьогодні ще більше об'єдналася", - наголосила Фезер. За її словами, до прийому громадян України, які рятуються від війни, готові всі країни ЄС. "Це рішуча відповідь Європи на жахливі страждання, які Путін завдає своєю злочинною агресивною війною. Ми солідарні з народом України", - заявила глава МВС ФРН і зазначила, що "це буде перший випадок застосування правової бази, створеної після балканських воєн".

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Ця директива має застосовуватися тоді, коли кількість заяв про надання притулку настільки велика, що стандартна процедура може призвести до навантаження відповідних відомств. Відповідний регламент буде запропоновано до наступної зустрічі міністрів внутрішніх справ ЄС, наміченої на четвер, проінформувала журналістів Фезер і повідомила, що уряд Німеччини вже пообіцяв усіляку підтримку для біженців з України.

До Євросоюзу вже прибули щонайменше 300 000 українців

За даними ЄК, до Євросоюзу з України вже прибули щонайменше 300 000 біженців. Проте ЄС має підготуватися до прийому значно більшої кількості людей, зазначила єврокомісарка із внутрішніх справ Ільва Йоханссон і зізналася, що "пишається" тим, з якою готовністю на кордонах ЄС приймали біженців з України.