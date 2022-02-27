Війна РФ в Україні: Понад 400 тисяч людей покинули країну

Понад 400 тисяч українців покинули країну відтоді, як Росія почала масштабний наступ на Україну, повідомляє в неділю, 27 лютого, агенція AFP.
Найбільшу кількість біженців - 196 тисяч - прийняли на польському кордоні, свідчать дані польських прикордонників. Тільки за одну добу 25 лютого до Польщі прибуло 50 тисяч українців. Країна розгорнула дев'ять рецепційних центрів для розміщення біженців.
До Угорщини прибуло близько 71 тисячі біженців з України, повідомляє угорське міністерство внутрішніх справ. У кількох містах, зокрема у Захоні, у муніципальних будівлях розгорнуто рецепційні центри, куди місцеві жителі приносять їжу та одяг для біженців.
Приблизно стільки ж біженців прибуло з України до Молдови - щонайменше 70 тисяч. Ще 47 тисяч перетнули кордон з Румунією, серед яких 22 тисячі поїхали до інших країн.
Понад 12 400 українців прийняла Словаччина, свідчать дані міністерства внутрішніх справ.
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Близько 160 тисяч внутрішньо переміщених осіб
Загалом по Україні нараховують близько 160 тисяч внутрішньо переміщених осіб, повідомляє Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).
"Масштаби переміщення в Україні ростуть, проте військова ситуація ускладнює оцінку кількості та можливість надання допомоги", - написав у своєму Twitter Верховний комісар Філіппо Гранді.
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Війна Росії проти України
О 5 ранку 24 лютого Росія нанесла кілька ударів по території України та розпочала повномасштабний наступ на країну з кількох напрямків. Захід засудив агресивні дії РФ. Було запроваджено низку санкцій проти російських банківських установ, військово-промислового комплексу, політиків та еліт. У країні оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію.
З моменту початку вторгнення Росії з України виїхало майже 370 тисяч людей, згідно з даними агентства ООН у справах біженців. ООН очікує, що загальна кількість біженців з України сягне чотирьох мільйонів.
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Війна. Росія атакує Україну
Атака у межах п'яти областей
Російські війська атакували державний кордон України з території РФ та Білорусі. Атаки на прикордонні підрозділи та пункти пропуску відбуваються з застосуванням артилерії, важкої техніки та стрілецької зброї, повідомляє українська Держприкордонслужба. Атака триває в межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської, Житомирської областей, а також з боку анексованого Криму.
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Війна. Росія атакує Україну
Путін назвав війну "спецоперацією"
Президент РФ Володимир Путін оголосив про проведення "спеціальної воєнної операції проти України". За його словами, "Росія не допустить появи в Україні ядерної зброї". РФ важливо, "щоб правом самовизначення могли скористатися всі народи України", додав він. Метою цією "операції" є "захист людей, які протягом восьми років зазнають знущань, геноциду з боку київського режиму", сказав Путін.
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Війна. Росія атакує Україну
Зеленський увів воєнний стан по всій Україні
Президент України Володимир Зеленський оголосив про введення воєнного стану на всій території України. Він закликав громадян країни "до спокою". "Сьогодні від кожного з вас потрібен спокій. По можливості, залишайтесь вдома. Армія і весь сектор безпеки працюють", - заявив Зеленський у відеозверненні.
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Війна. Росія атакує Україну
Атаки на об'єкти інфраструктури
Кореспондент DW у Києві з посиланням на джерела в українській армії повідомляє про те, що в районі Борисполя було помічено та знищено дрони супротивника. Судячи з гуркоту, було завдано ударів по об'єктах української інфраструктури. Звуки потужних вибухів чули по всьому Києві (на фото). У північних районах міста кияни бачили у повітрі багато літаків, імовірно, української армії.
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Війна. Росія атакує Україну
Цивільних просять залишатися вдома
Мер Києва Віталій Кличко попросив усіх, хто не задіяний у роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, залишатися вдома. "Тримайте напоготові "тривожну валізку". Документи, необхідний мінімум речей. Щоб оперативно, за потреби, дістатися до укриття чи сховища", - попередив Кличко. Утім, у столиці України (на фото) та в інших регіонах люди намагаються виїхати - на вулицях затори.
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Війна. Росія атакує Україну
"Чорний день для Європи"
"Це жахливий день для України і чорний день для Європи", - сказав про напад Росії на Україну канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz). Він "найсуворішим чином" засудив напад Росії на Україну, назвав його "явним порушенням міжнародного права", що "не є виправданим жодним чином". "Росія мусить негайно припинити цю воєнну акцію", - виступив з вимогою німецький канцлер.
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Війна. Росія атакує Україну
Байден: Світ притягне РФ до відповідальності
"Молитви всього світу сьогодні з народом України, який зазнає неспровокованого та невиправданого нападу російських військових", - заявив президент США Джо Байден. "Тільки РФ несе відповідальність за жертви й руйнування, які принесе цей напад, і Сполучені Штати, їхні союзники та партнери відповідатимуть єдиним і рішучим чином. Світ притягне Росію до відповідальності", - наголосив він.
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Війна. Росія атакує Україну
НАТО скликає екстрене засідання
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг рішуче засудив "безрозсудний і неспровокований напад" Росії на Україну і попередив, що він ставить під загрозу незліченну кількість мирних громадян. Столтенберг закликав РФ негайно припинити воєнні дії та поважати суверенітет і територіальну цілісність України. Союзники НАТО екстрено зберуться для обговорення наслідків нової російської агресії.
Автор: Олена Перепадя