Війна РФ в Україні: Понад 400 тисяч людей покинули країну

Понад 400 тисяч українців покинули країну відтоді, як Росія почала масштабний наступ на Україну, повідомляє в неділю, 27 лютого, агенція AFP.

Найбільшу кількість біженців - 196 тисяч - прийняли на польському кордоні, свідчать дані польських прикордонників. Тільки за одну добу 25 лютого до Польщі прибуло 50 тисяч українців. Країна розгорнула дев'ять рецепційних центрів для розміщення біженців.

До Угорщини прибуло близько 71 тисячі біженців з України, повідомляє угорське міністерство внутрішніх справ. У кількох містах, зокрема у Захоні, у муніципальних будівлях розгорнуто рецепційні центри, куди місцеві жителі приносять їжу та одяг для біженців.

Приблизно стільки ж біженців прибуло з України до Молдови - щонайменше 70 тисяч. Ще 47 тисяч перетнули кордон з Румунією, серед яких 22 тисячі поїхали до інших країн.

Понад 12 400 українців прийняла Словаччина, свідчать дані міністерства внутрішніх справ.

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Близько 160 тисяч внутрішньо переміщених осіб

Загалом по Україні нараховують близько 160 тисяч внутрішньо переміщених осіб, повідомляє Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

"Масштаби переміщення в Україні ростуть, проте військова ситуація ускладнює оцінку кількості та можливість надання допомоги", - написав у своєму Twitter Верховний комісар Філіппо Гранді.

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Війна Росії проти України

О 5 ранку 24 лютого Росія нанесла кілька ударів по території України та розпочала повномасштабний наступ на країну з кількох напрямків. Захід засудив агресивні дії РФ. Було запроваджено низку санкцій проти російських банківських установ, військово-промислового комплексу, політиків та еліт. У країні оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію.

З моменту початку вторгнення Росії з України виїхало майже 370 тисяч людей, згідно з даними агентства ООН у справах біженців. ООН очікує, що загальна кількість біженців з України сягне чотирьох мільйонів.