Суд ЄС відхилив скарги Угорщини і Польщі на механізм верховенства права

Суд Європейського Союзу в Люксембурзі відхилив скарги Польщі та Угорщини на правовий механізм, що дозволяє урізати виплати з бюджету ЄС країнам-учасницям за порушення стандартів правової держави. Про це повідомляється на сайті Суду в середу, 16 лютого.

"Суд повністю відхиляє скарги, подані Угорщиною та Польщею", - йдеться у документі. Судді зазначили, що дотримання членами ЄС "спільних цінностей, на яких заснований Євросоюз, як-от верховенство права та солідарність", є умовою можливості користуватися всіма правами, що випливають з договорів ЄС, і Євросоюз має бути в змозі "захищати ці цінності в межах своїх повноважень".

Президентка Європейської комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) привітала винесене Судом у Люксембурзі рішення і заявила, що воно "підтверджує, що ми на правильному шляху". За її словами, ЄК найближчими тижнями надасть роз'яснення, яким чином цей механізм застосовуватиметься на практиці.

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Польща та Угорщина розкритикували рішення суду

Рішенням Суду обурилися Польща та Угорщина, які, як очікується, продовжать судові розгляди. Заступник міністра юстиції Польщі Себастьян Калета написав у своєму акаунті в Twitter: "Ми повинні об'єднатися перед цим посяганням на наш суверенітет". Він наголосив, що Польщі необхідно "захистити свою демократію від шантажу, мета якого - позбавити нас права на самовизначення".

Міністр юстиції Угорщини Юдіт Варга заявила на своїй сторінці у Facebook, що "це рішення є живим доказом того, що Брюссель зловживає своєю владою" і назвала ухвалу "політично мотивованою".

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Механізм верховенства права ЄС

Раніше на адресу Єврокомісії лунала критика з боку законодавців ЄС, активістів та противників влади у Будапешті й Варшаві за те, що вона зволікає з використанням своїх повноважень для позбавлення цих держав коштів із фондів Євросоюзу. Європарламент навіть подав скаргу проти Єврокомісії через її нездатність застосувати цей інструмент.

Механізм верховенства права діє з початку 2021 року і передбачає, що Єврокомісія може скорочувати видачу коштів зі спільного бюджету тим державам, де існує загроза нецільового використання грошей через порушення принципу верховенства права. Польща та Угорщина, побоюючись, що цей інструмент може бути застосований проти них, у березні минулого року оскаржили цей механізм у Суді в Люксембурзі.

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Розслідування та штрафна процедура

У квітні 2020 року Єврокомісія ініціювала нове розслідування щодо Польщі через реформу судової системи в цій країні. Від Варшави вимагали привести цю систему у відповідність до стандартів ЄС. У 2018 році Європарламент порушив штрафну процедуру проти Угорщини, звинувативши Будапешт у неповазі до європейських цінностей та порушенні принципів правової держави.