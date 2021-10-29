 ЄП подав до суду на ЄК, вимагаючи дій проти Польщі й Угорщини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.10.2021

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Новини

ЄП подав до суду на ЄК, вимагаючи дій проти Польщі й Угорщини

На думку європейських депутатів, Єврокомісія мала призупинити виплати зі спільного бюджету країнам-порушницям верховенства права.

Європейський суд у Люксембурзі

Європейський суд у Люксембурзі

Європейський парламент у п'ятницю, 29 жовтня, подав судовий позов проти Європейської Комісії через вагання із застосуванням нового регламенту ЄС про покарання за порушення верховенства права в країнах ЄС. 

У розміщеній на сайті президента Європарламенту Давида Сассолі заяві наголошується, що Єврокомісія зволікала із призупинкою виплат з бюджету ЄС країнам, в яких верховенство права перебуває під загрозою.

Мова йде про Угорщину і Польщу, яким Брюссель закидає порушення основних прав та свобод та обмеження незалежності судової системи. Наприкінці 2020 року Європейський парламент схвалив механізм санкцій за наступ на верховенство права - в його рамках ЄС може обмежити виплати зі спільного бюджету країнам-порушницям, якщо самі порушення шкодять спільним фінансовим інтересам Європи.

"Ми очікуємо, що Європейська Комісія буде діяти послідовно … Слова слід перетворити на справи", - зазначається у заяві Давида Сассолі.

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Президент Європарламенту Давид Сассолі

Президент Європарламенту Давид Сассолі вважає, що ЄК надто зволікає із санкціями проти порушників

ЄК раніше пояснювала причини затримки впровадження санкцій тим, що у Брюсселі хотіли дочекатись висновків Європейського суду щодо легітимності використання такого інструменту проти Варшави та Будапешту в рамках позовів, що було подано Польщею та Угорщиною. 

Суперечка між Брюсселем і Варшавою посилилася цієї осені. Так, раніше у жовтні Конституційний трибунал Польщі визнав пріоритетність національного законодавства над загальноєвропейськими нормами. У відповідь Європейський суд наклав на країну штрафв один мільйон євро щодня, який Варшава відмовляється платити.

 

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