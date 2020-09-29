 Єврокомісія дала Угорщині два місяці, щоб змінити скандальний закон про НДО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.02.2021

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Новини

Єврокомісія дала Угорщині два місяці, щоб змінити скандальний закон про НДО

У Єврокомісії вважають, що угорський закон про недержавні організації запроваджує дискримінаційні та необґрунтовані обмеження для їхньої роботи у цій країні.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

У Європейській Комісії у четвер, 18 лютого, заявили, що Угорщина повинна впродовж наступних двох місяців внести зміни до суперечливого закону, який обмежує діяльність неурядових організацій в країні. За цим законом, недержавні організації (НДО) зобов'язані під загрозою штрафів розкривати своїх закордонних донорів.

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"Громадські організації є незамінною складовою наших демократій. Ми повинні підтримувати їх, а не боротися проти них", - заявила віцеголова Єврокомісії Вера Юрова, слова якої наводить агенція Reuters.

Вона нагадала, що торік Європейський суд поставновив, що ухвалений у 2017 році в Угорщині вищезгаданий закон "запроваджує дискримінаційні та необґрунтовані обмеження" для роботи НДО в Угорщині, які порушують фундаментальні права, зокрема, на захист особистої інформації та на свободу асоціацій.

Єврокомісія надіслала офіційного листа на ім'я прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з вимогою протягом двох місяців виконати рішення Європейського суду. У випадку, якщо влада Угорщини не виконає цю вимогу, ЄК може звернутися до Європейського суду з клопотанням накласти фінансові санкції на Будапешт, нагадує Reuters.

Претензії ЄС до Угорщини

Брюссель вже не вперше закидає Угорщині підрив демократичних свобод судів, роботи засобів масової інформації, неурядових організацій та науковців, а також звинувачує у порушенні законів ЄС своєю  жорсткою міграційною політикою. Водночас прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відкидає критику і називає себе "борцем за свободу".

Між тим Європейський Союз вже протягмо кількох років проводить розслідування щодо ситуації з веховенством права в Угорщині та Польщі, де під ударом опинилися незалежність судової влади, ЗМІ та неурядових організацій. Крім того, партію Орбана "Фідес" відсторонили від діяльності найбільшої правоцентристської політичної групи в Європарламенті.

Закон про НДО є частиною боротьби Орбана з американським мільярдером Джорджем Соросом, який народився у Будапешті. Сорос просуває ліберальні та відкриті суспільства. Утім Орбан неодноразово звинувачував НДО, що фінансуються Соросом, у політичному втручанні з метою пропаганди міграції та західних цінностей.

Раніше речниця місії Угорщини в ЄС заявила, що цього тижня Будапешт проводив переговори з Єврокомісією щодо закону про НДО та готовий його скасувати і замінити новим.

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