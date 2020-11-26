 В Угорщині спалахнув скандал через порівняння Сороса з Гітлером | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.11.2020

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Новини

В Угорщині спалахнув скандал через порівняння Сороса з Гітлером

Директор угорського музею у своїй колонці назвав Сороса "ліберальним фюрером", а угорців і поляків - "новими євреями" в ЄС.

В Угорщині Джорджа Сороса порівняли з Адольфом Гітлером

В Угорщині Джорджа Сороса порівняли з Адольфом Гітлером

Провідна угорська опозиційна партія "Демократична коаліція" приєдналася в неділю, 29 листопада, до закликів до прем'єр-міністра Віктора Орбана звільнити директора фінансованого державою музею за висловлювання, у яких той порівняв американського мільярдера угорсько-єврейського походження Джорджа Сороса з Адольфом Гітлером, передає агентство Reuters.

У опублікованій напередодні колонці Сцилард Деметер, який очолює Будапештський літературний музей Петефі і є урядовим уповноваженим з культури, назвав Джорджа Сороса "ліберальним фюрером". На його думку, Сорос перетворив Європу на свою "газову камеру".

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"Отруйний газ, який є смертельним для європейського способу життя, виходить з капсули відкритого мультикультурного суспільства, і ми, народи Європи, приречені топтати один одного у боротьбі за останній ковток повітря", - написав Деметер.

Директор музею також прокоментував суперечку щодо бюджетної угоди ЄС, яку блокують Угорщина і Польща через свою незгоду із принципом прив'язки верховенства права до фінансування.

Коментуючи цю суперечку, він назвав Угорщину і Польщу "новими євреями", які стали мішенню "ліберальних арійців", що хочуть вигнати їх з блоку.

Об'єднання євреїв Угорщини жорстко відреагували на цю статтю. Як наголосили в об'єднанні, такі порівняння є потворною провокацією, і це неможливо пробачити.

Угорська лівоцентристська партія "Демократична коаліція" після публікації колонки закликала до негайного звільнення Деметера.

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"Ми очікуємо від уряду, що Сцилард Деметер буде безробітним вже до кінця сьогоднішнього дня. Такій людині - не місце в суспільному житті, і не тільки в європейській країні, але і в будь-де у світі", - йдеться в заяві партії.

Розкритикувало статтю Деметера і посольство Ізраїлю в Угорщині.

Після різкої реакції Деметер у неділю заявив, що відкличе свою колонку, а також погодився зі своїми критиками, що "порівняння з нацистами може ненавмисно завдати болю пам'яті жертв."

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Білборд уряду Орбана проти Джорджа Сороса, 2017 рік

Білборд уряду Орбана проти Джорджа Сороса, 2017 рік

Уряд Орбана вже багато років змальовує Джорджа Сороса як ворога країни через фінансування ним ліберальних організацій в Угорщині. У 2019 році заснований Соросом Центральноєвропейський університет заявив, що уряд витісняє його з країни, і перевів більшу частину своєї операційної діяльності до Відня.

Орбан також критикує Сороса в рамках своєї кампанії проти імміграції. Прем'єр Угорщини стверджує, що Сорос впливає на Брюссель, який намагається змусити Угорщину змінити свою політику щодо мігрантів.

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