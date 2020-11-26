В Угорщині спалахнув скандал через порівняння Сороса з Гітлером

Провідна угорська опозиційна партія "Демократична коаліція" приєдналася в неділю, 29 листопада, до закликів до прем'єр-міністра Віктора Орбана звільнити директора фінансованого державою музею за висловлювання, у яких той порівняв американського мільярдера угорсько-єврейського походження Джорджа Сороса з Адольфом Гітлером, передає агентство Reuters.

У опублікованій напередодні колонці Сцилард Деметер, який очолює Будапештський літературний музей Петефі і є урядовим уповноваженим з культури, назвав Джорджа Сороса "ліберальним фюрером". На його думку, Сорос перетворив Європу на свою "газову камеру".

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"Отруйний газ, який є смертельним для європейського способу життя, виходить з капсули відкритого мультикультурного суспільства, і ми, народи Європи, приречені топтати один одного у боротьбі за останній ковток повітря", - написав Деметер.

Директор музею також прокоментував суперечку щодо бюджетної угоди ЄС, яку блокують Угорщина і Польща через свою незгоду із принципом прив'язки верховенства права до фінансування.

Коментуючи цю суперечку, він назвав Угорщину і Польщу "новими євреями", які стали мішенню "ліберальних арійців", що хочуть вигнати їх з блоку.

Об'єднання євреїв Угорщини жорстко відреагували на цю статтю. Як наголосили в об'єднанні, такі порівняння є потворною провокацією, і це неможливо пробачити.

Угорська лівоцентристська партія "Демократична коаліція" після публікації колонки закликала до негайного звільнення Деметера.

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"Ми очікуємо від уряду, що Сцилард Деметер буде безробітним вже до кінця сьогоднішнього дня. Такій людині - не місце в суспільному житті, і не тільки в європейській країні, але і в будь-де у світі", - йдеться в заяві партії.

Розкритикувало статтю Деметера і посольство Ізраїлю в Угорщині.

Після різкої реакції Деметер у неділю заявив, що відкличе свою колонку, а також погодився зі своїми критиками, що "порівняння з нацистами може ненавмисно завдати болю пам'яті жертв."

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Білборд уряду Орбана проти Джорджа Сороса, 2017 рік

Уряд Орбана вже багато років змальовує Джорджа Сороса як ворога країни через фінансування ним ліберальних організацій в Угорщині. У 2019 році заснований Соросом Центральноєвропейський університет заявив, що уряд витісняє його з країни, і перевів більшу частину своєї операційної діяльності до Відня.

Орбан також критикує Сороса в рамках своєї кампанії проти імміграції. Прем'єр Угорщини стверджує, що Сорос впливає на Брюссель, який намагається змусити Угорщину змінити свою політику щодо мігрантів.