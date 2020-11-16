Коментар: Коли твої друзі Орбан і Качинський, ворогів не треба

Навіть уже сама риторика Варшави й Будапешта є безсоромною. Польський уряд лопоче про "поневолення" з боку ЄС, бо він, мовляв, хоче втрутитися у внутрішні справи Польщі. Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан йде далі і порівнює Європейський Союз із СРСР, бо той, мовляв, нав'язує його країні свої правила. Як у Варшаві, так і в Будапешті постійно стверджують, що комуністичне минуле їхніх держав викликає в них відразу - але коли справа доходить до пропаганди, то тут вони все ще живуть за старими традиціями.

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Прочитайте, будь ласка, угоди!

За допомогою їхніх жахливих тверджень Польща та Угорщина намагаються виправдати своє вето щодо бюджету ЄС, який містить нову умову - прив'язку виділення коштів до дотримання країнами принципів верховенства права. Слід зазначити, що нарешті, адже подібне правило вже давно назріло.

Орбан, який за ступенем своєї нахабності все ще випереджає своїх польських колег, припускає при цьому, що він має право на виплати з Брюсселя незалежно від того, що він робить у себе вдома. У Варшаві також мають подібні претензії.

Брюссель розглядається як каса, з якої можна брати гроші, аби приваблювати виборців та робити партійних соратників слухняними за допомогою оборудок. Польща як найбільший вигодонабувач серед країн ЄС у останньому бюджетному циклі отримувала щороку на 11 мільярдів більше, ніж сплачувала у спільний європейський бюджет. У подібній ситуації перебуває й Угорщина, хоча й з дещо меншими обсягами.

Кореспондентка DW у Брюсселі Барбара Везель

Обидві держави, однак, поводяться так, ніби з цією фінансовою підтримкою не пов'язані жодні обов'язки. Їм варто було б нарешті прочитати угоди, які були підписані у 2004 році під час вступу до Європейського Союзу. Там чітко написано, що члени ЄС зобов'язані дотримуватися принципів демократії. І вони не є ані розпливчастими, ані відкритими для інтерпретацій чи навіть обговорення. В будь-якому разі до них належать і незалежність правосуддя, і свобода преси. Ці обидва принципи вже давно вихолощені в Угорщині, Польща ж дедалі швидше рухається також цим шляхом.

ЄС сам винний

Через вето щодо бюджету ЄС знову потрапив у кризову ситуацію. При цьому домовленості щодо фонду допомоги від коронавірусної кризи й без цього було досить важко досягти. Втім тепер Союз змушений пожинати наслідки того, що він роками безпомічно та без особливого інтересу стежив за розбудовою авторитарних структур спочатку в Угорщині, а потім у Польщі.

Перетворення ЗМІ на слухняний інструмент в Угорщині відбувалося не за одну ніч, а маленькими кроками. Саме зараз Орбан намагається позбутися останнього незалежного онлайн-медіа та останньої вільної радіостанції.

Схожим шляхом відбувався й демонтаж незалежного правосуддя. Кожні декілька місяців свобода суддів обмежувалася новим законом, допоки уряд у підсумку не взяв їх усіх під контроль. Брюссель вичавив з себе декілька позовів до Європейського Суду, але більше нічого не зробив. А уряди ЄС не хотіли конфлікту і були занадто боягузливими, аби вдатися хоча б до слабкого кроку - ініціювати провадження за сьомою статтею Угоди про Європейський Союз, що вони можуть зробити й зараз. (Стаття 7 Угоди про Європейський Союз дає можливість тимчасово позбавити країну, яка порушує демократичні цінності ЄС, окремих прав, у тому числі й права голосу її представника в Раді ЄС. - Ред.).

Саме християнські демократи у Європарламенті роками покривали узурпацію влади Орбаном і досі не наважилися виключити його партію "Фідес" з власних лав. Коли зараз Європейська народна партія (ЄНП) закликає Будапешт та Варшаву поступитися, варто нагадати їм про їхню частину провини у цьому жахітті.

Хто має таких партнерів…

Саме у розпал коронавірусної кризи Польща і Угорщина взяли решту 25 країн ЄС у заручники, адже вони, очевидно, й надалі планують зневажати демократію. Це унікальний та нечуваний крок, і він демонструє, наскільки лідер польської правлячої партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський та угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан віддалилися від політичного партнерства у Європі.

Подібної поведінки варто у найгіршому випадку очікувати від ворогів. Гроші з фонду допомоги від коронавірусної кризи терміново потрібні для держав Південної Європи. Але обидва уряди не бояться навіть шантажу, аби продовжити фінансувати свою корумповану узурпацію влади за допомогою грошей ЄС. Той, хто має таких партнерів, не потребує ворогів. Чого в цьому випадку терміново бракує Європейському Союзу, так це пункту про викидання з його складу.