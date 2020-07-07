 Бюджетний дефіцит Єврозони стрімко зріс унаслідок пандемії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.10.2020

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Бюджетний дефіцит Єврозони стрімко зріс унаслідок пандемії

У другому кварталі співвідношення бюджетних дефіцитів до ВВП становило 11,6 відсотка - для Єврозони і 11,4 відсотка - для ЄС, випливає зі звіту Eurostat.

Євровалюта

На тлі нинішньої пандемії COVID-19 у країнах-членах Єврозони стрімко зріс дефіцит державних бюджетів країн. На це вказує оприлюднене в четвер, 22 жовтня, повідомлення європейського статистичного агентства Eurostat.

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В опублікованому звіті наголошується, що впродовж другого кварталу поточного року загальне співвідношення бюджетних дефіцитів до ВВП цієї валютної зони зросло до 11,6 відсотка, порівняно з 2,5 відсотка в першому кварталі. Такий показник - найвищий з 2002 року, наголошують аналітики Eurostat. Для Євросоюзу це загальне співвідношення закріпилося на позначці в 11,4 відсотка, підрахували в відомстві.

Стрімке зростання держборгу

Водночас у Eurostat зафіксували істотне збільшення державного боргу в Єврозоні: за період з квітня по червень бюджетна заборгованість зросла загалом до 91,1 відсотка з 86,3 відсотка в першому кварталі. Причина такого зростання - породжене економічною кризою скорочення бюджетних надходжень і додаткові видатки з держбюджетів країн-членів Єврозони.

Раніше Eurostat відзвітував і за показниками ВВП у другому кварталі: падіння в Єврозоні становило близько 12 відсотків порівняно до першого кварталу поточного року.

Як нагадує інформагенція dpa, ухвалені раніше в ЄС норми щодо бюджетної дисципліни передбачають, що щорічний дефіцит бюджету не має перевищувати трьох відсотків, а сукупний державний борг - 60 відсотків від ВВП.

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Однак нині через пандемію коронавірусу дію цих норм стримування неконтрольованого зростання дефіциту призупинено до 2021 року. У 27 країнах Європейського Союзу показник дефіциту бюджету щодо ВВП виріс з 2,6 відсотка в першому кварталі до 11,4 відсотка в другому кварталі. А сукупний показник держзаборгованості зріс з 79,4 відсотка до 87,8 відсотка.

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У другому кварталі в Єврозоні співвідношення бюджетних дефіцитів до ВВП становило 11,6 відсотка.  

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