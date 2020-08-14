 ВВП Єврозони у другому кварталі впав на рекордні 12,1 відсотка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.08.2020

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Новини

ВВП Єврозони у другому кварталі впав на рекордні 12,1 відсотка

Скорочення числа зайнятих і падіння ВВП в Єврозоні та Євросоюзі у другому кварталі є найбільшим за час ведення статистики, з'ясувало агентство Eurostat.

Europäische Zentralbank in Frankfurt (Getty Images/H. Foerster)

Вплив пандемії COVID-19 на економіку викликав істотне падіння внутрішнього валового продукту в Єврозоні. У другому кварталі 2020 року цей показник скоротився на 12,1 відсотка у порівнянні з першим кварталом 2020-го, випливає з даних Європейського статистичного агентства Eurostat, оприлюднених у п'ятницю, 14 серпня. Падіння стало набільшим за час ведення статистики з 1995 року.

У порівнянні з другим кварталом попереднього року скоригований ВВП Єврозони впав на 15 відсотків, що також є рекордним зниженням. У цілому в Євросоюзі падіння у порівнянні з першим кварталом 2020-го становило 11,7 відсотка, а у порівнянні з другим кварталом 2019 року - 14,1 відсотка, зазначає Eurostat.

Найбільше зниження числа зайнятих за чверть століття

Статистики також з'ясували вплив пандемії на ринок праці. У другому кварталі кількість зайнятих в Єврозоні скоротилася на 2,8 відсотка (в Євросоюзі - на 2,6 відсотка) порівняно з першими трьома місяцями 2020 року. А у порівнянні з другим кварталом 2019 року цей показник знизився на 2,9 відсотка в Єврозоні та на 2,7 відсотка - в ЄС. Оприлюднені значення є максимальними за час ведення спостережень.

Найбільше серед країн Європейського Союзу падіння ВВП у другому кварталі зафіксовано в Іспанії (мінус 18,5 відсотка), Угорщині (мінус 14,5 відсотка) та Португалії (мінус 13,9 відсотка). У Німеччині внутрішній валовий продукт з квітня до червня впав на 10,1 відсотка у порівнянні з першим кварталом 2020 року і на 11,7 відсотка у порівнянні з другим кварталом попереднього року.

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    Автор: Ашутош Пандей


DW.COM

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