Вперше після Другої світової: ВВП США обвалився на рекордні 32,9 відсотка

Економіка США в другому кварталі 2020 року впала на 32,9 відсотка у перерахунку на річні темпи, йдеться в попередньому звіті міністерства торгівлі США, оприлюдненому у четвер, 30 липня, повідомляє агенція Reuters.

У першому кварталі економіка скоротилася на 5 відсотків. На споживчих витратах, інвестиціях та експорті вкрай негативно позначилася пандемія коронавірусної інфекції і запроваджені карантинні обмеження. Також експерти очікують, що на відновлення показників може піти мінімум півтора року.

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"ВВП, ймовірно, не досягне докризового рівня до початку 2022 року", - прогнозує економіст Крістоф Бальц з Commerzbank.

На негативні прогнози впливає поточна ситуація з поширенням коронавірусної інфекції в США, через яку споживчі витрати, на які припадає дві третини ВВП США, в квітні-червні впали на 34,6 відсотка в річному вираженні.

Рекордний обвал

Скорочення ВВП на 32,9 відсотка стало рекордним падінням за час публікації такої інформації, яка почалася практично відразу після Другої світової війни, повідомляє агенція "Інтерфакс".

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Раніше американський ВВП ніколи не падав за квартал більше ніж на 10 відсотків, відзначає MarketWatch. До цього року економіка США продемонструвала найтриваліший період зростання в своїй історії з середніми темпами близько 2 відсотків, він тривав 11 років.

Показники в Європі теж невтішні

За попередніми даними статистичного відомства Insee, ВВП Франції в другому кварталі 2020 року скоротився на рекордні 13,8 відсотка. У першому кварталі падіння склало 5,9 відсотка. Це викликано наслідками локдауну, що діяв в республіці з середини березня до початку травня, пояснили статистики.

Іспанія слідом за Францією також повідомляє про невтішний вплив пандемії на економіку. ВВП королівства в другому кварталі 2020 року скоротився на рекордні 18,5 відсотка, з'ясував Національний інститут статистики (INE). У першому кварталі падіння склало 5,2 відсотка.

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Як повідомлялося, напередодні Федеральне статистичне відомство ФРН опублікувало попередні дані, відповідно до яких ВВП в другому кварталі 2020 року скоротився на 10,1 відсотка в порівнянні з попереднім кварталом.

Помітно скоротилися експорт та імпорт товарів і послуг, споживчі витрати громадян, а також інвестиції підприємств в обладнання. Нинішнє падіння - рекордне від початку щоквартального підрахунку ВВП в 1970 році.