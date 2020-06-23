У Німеччині очікують відновлення економіки до кінця 2021 року

Мюнхенський інститут економічних досліджень ifo оптимістично оцінює перспективи розвитку кон'юнктури у ФРН у другому півріччі поточного року. У третьому кварталі ВВП Німеччини може зрости на 6,9 відсотка у порівнянні з таким же періодом 2019 року, у четвертому кварталі - на 3,8 відсотка, повідомив ifo у середу, 1 липня.

"Від цього часу знову почнеться поступове зростання", - припускає експерт ifo Тімо Вольмерсгойзер (Timo Wollmershäuser). Водночас, за оцінкою економістів інституту, ВВП Німеччини за підсумками всього 2020 року зменшиться на 6,7 відсотка.

Відновлення економіки до кінця 2021 року

У 2021 році експерти очікують значного відновлення економіки після кризи, пов'язаної з пандемією COVID-19. Вони припускають, що зростання ВВП становитиме 6,4 відсотка, а наприкінці наступного року вдасться вийти на рівень економічних показників кінця 2019 року.

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Відносно ринку праці в ifo очікують збільшення частки безробітних в Німеччині з 5,0 до 5,9 відсотка в поточному році і зниження до 5,6 відсотка - в наступному. Таким чином, у 2020 році в Німеччині буде 2,7 мільйона незайнятих громадян, у 2021 році - 2,6 мільйона. Минулого року цей показник становив 2,3 мільйона.

В ifo наголошують, що на даний час подібні прогнози можуть виявитися менш точними, ніж зазвичай, і багато що залежатиме від подальшого розвитку пандемії та політичної реакції на неї.