Вперше з 1970 року: ВВП Німеччини скоротився на рекордні 10,1 відсотка

Рекордні темпи падіння економіки Німеччини на тлі пандемії коронавірусу зафіксовані в другому кварталі 2020 року. ВВП країни з квітня до липня скоротився на 10,1 відсотка в порівнянні з попереднім кварталом. Про це свідчать попередні дані Федерального статистичного відомства ФРН, оприлюднені в четвер, 30 липня.

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У порівнянні з аналогічним періодом минулого року німецька економіка впала на 11,7 відсотка. Помітно скоротилися експорт та імпорт товарів і послуг, споживчі витрати громадян, а також інвестиції підприємств в обладнання. Нинішнє падіння - рекордне від початку щоквартального підрахунку ВВП в 1970 році.

Відновлення економіки Німеччини

У той же день низка німецьких компаній опублікували піврічні звіти, зафіксувавши величезні збитки. Так, залізничний концерн Deutsche Bahn відзвітував про найбільший збиток у своїй історії - 3,7 мільярда євро. Збитки автомобільного концерну Volkswagen склали 1,4 мільярда євро.

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При цьому економісти очікують початку відновлення економіки ФРН уже в другому кварталі нинішнього року - за умови, якщо число заражень COVID-19 не почне зростати. У тому числі, завдяки масштабним заходам стимулювання кон'юнктури, прийнятим урядом Німеччини. Німецька влада виділить близько 130 мільярдів євро, зокрема, на підтримку споживчого попиту. Але навіть з урахуванням всіх заходів для повної компенсації історичного падіння може знадобитися близько двох років, пише агентство dpa.