 ВВП Франції рекордно впав на тлі пандемії COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.04.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

ВВП Франції рекордно впав на тлі пандемії COVID-19

Економіка Франції опинилась в рецесії після падіння ВВП країни на 5,8 відсотка у першому кварталі 2020 року. Це - найгірший показник за квартал з часу початку його розрахунку у 1949 році.

ВВП Франції рекордно впав на тлі пандемії коронавірусу

ВВП Франції рекордно впав на тлі пандемії коронавірусу

Внутрішній валовий продукт Франції (ВВП) різко впав на 5,8 відсотка у першому кварталі 2020 року. Це - найбільш різке падіння ВВП країни з початку його розрахунку у 1949 році, повідомляє у четвер, 30 квітня, французький національний статистичний інститут Insee, передає агенція новин AFP. Причиною історичного падіння є, перш за все, припинення "несуттєвої" економічної діяльності з середини березня, пояснили в інституті. Споживчі витрати у Франції впали на 6,1 відсотка, а інвестиції підприємств - на 11,8 відсотка.

В останньому кварталі 2019 року у Франції спостерігалося зниження ВВП на 0,1 відсотка. Відповідно падіння ВВП в країні відбувається вже понад пів року, що є ознакою рецесії економіки.

ВВП Іспанії скоротився на 4,1 відсотка

Тим часом ВВП Іспанії також скоротився у першому кварталі цього року. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року ВВП країни впав на 4,1 відсотка. Водночас порівняно з попереднім кварталом зниження склало 5,2 відсотка, повідомляє Національний інститут статистики Іспанії.

Причиною серйозного економічного спаду в четвертій за величиною економіці Єврозони вважають жорсткі заходи для стримування пандемії COVID-19.

Читайте також: Коментар: Економічні прогнози в умовах пандемії COVID-19 нічого не варті

Нагадаємо, 22 квітня міжнародне рейтингове агентство Fitch спрогнозувало у 2020 році рецесію "безпрецедентної глибини" у світовій економіці за період після Другої світової війни на тлі обмежень, запроваджених державами по всьому світу з метою стримування поширення COVID-19. Світовий ВВП, за прогнозами Fitch, скоротиться на 3,9 відсотка у 2020 році, ішлось у квітневій доповіді Global Economic Outlook. При цьому економіка Єврозони знизиться на 7 відсотків, США - на 5,6 відсотка, Великобританії - на 6,3 відсотка, спрогнозували експерти агентства. 

Уже 30 квітня Європейське статистичне відомство зафіксувало падіння економіки Єврозони у першому кварталі 2020 року на 3,8 відсотка. 

Читайте також: Яким буде світ після пандемії COVID-19, або корисні уроки "іспанки" 

Дивитись відео 07:08

Рекорд безробіття: чи працюватимуть українці за 6 тисяч гривень? (30.04.2020)

DW.COM

У 2020 році іноземці не зможуть відпочити в Іспанії

Літній туристичний сезон 2020 року зірвано через епідемію нового коронавірусу. Іноземні відпочивальники зможуть повернутися на іспанські пляжі лише 2021 року, застерігають у тургалузі. (20.04.2020)  

Також за темою

Nationalbank in Kiew 2003

НБУ очікує падіння ВВП на п'ять відсотків у 2020 році через коронавірус 23.04.2020

Згідно з підрахунками регулятора, впродовж першого кварталу падіння економіки становило 0,5 відсотка. До кінця року ВВП України має скоротитися на п'ять відсотків, очікують у Нацбанку.

Deutschland Düsseldorf | Coronavirus | Mahnwache Gastronomen

Економіка Німеччини під час карантину обвалилася на 16 відсотків - інститут 28.04.2020

Економіка Німеччини під час дії обмежувальних заходів обвалилася приблизно на 16 відсотків, оцінюють в інституті ifo. В інституті прогнозують падіння ВВП країни за підсумками року на 6,2 відсотка.

Frankreich Paris | Coronavirus | Passanten mit Mundschutz

У Франції оголосили плани послаблення карантину з 11 травня 28.04.2020

Французький уряд планує запровадити обов'язок носити захисні маски у громадському транспорті. У травні, як очікується, зможуть відчинятися початкові й середні школи, а також ясла. Запрацюють крамниці.

Реклама

Докладно

Дональд Туск: Це не вибори у конституційному розумінні цього поняття

У Польщі сперечаються через наступні вибори президента

Експрезидент Європейської Ради Дональд Туск вважає президентські вибори в Польщі 10 травня неконституційними.  

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

Як уряд працевлаштовує заробітчан (відео)

Наскільки привабливими будуть робочі місця, які обіцяє створити український уряд для постраждалих від "коронакризи".  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  