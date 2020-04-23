ВВП Франції рекордно впав на тлі пандемії COVID-19

Внутрішній валовий продукт Франції (ВВП) різко впав на 5,8 відсотка у першому кварталі 2020 року. Це - найбільш різке падіння ВВП країни з початку його розрахунку у 1949 році, повідомляє у четвер, 30 квітня, французький національний статистичний інститут Insee, передає агенція новин AFP. Причиною історичного падіння є, перш за все, припинення "несуттєвої" економічної діяльності з середини березня, пояснили в інституті. Споживчі витрати у Франції впали на 6,1 відсотка, а інвестиції підприємств - на 11,8 відсотка.

В останньому кварталі 2019 року у Франції спостерігалося зниження ВВП на 0,1 відсотка. Відповідно падіння ВВП в країні відбувається вже понад пів року, що є ознакою рецесії економіки.

ВВП Іспанії скоротився на 4,1 відсотка

Тим часом ВВП Іспанії також скоротився у першому кварталі цього року. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року ВВП країни впав на 4,1 відсотка. Водночас порівняно з попереднім кварталом зниження склало 5,2 відсотка, повідомляє Національний інститут статистики Іспанії.

Причиною серйозного економічного спаду в четвертій за величиною економіці Єврозони вважають жорсткі заходи для стримування пандемії COVID-19.

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Нагадаємо, 22 квітня міжнародне рейтингове агентство Fitch спрогнозувало у 2020 році рецесію "безпрецедентної глибини" у світовій економіці за період після Другої світової війни на тлі обмежень, запроваджених державами по всьому світу з метою стримування поширення COVID-19. Світовий ВВП, за прогнозами Fitch, скоротиться на 3,9 відсотка у 2020 році, ішлось у квітневій доповіді Global Economic Outlook. При цьому економіка Єврозони знизиться на 7 відсотків, США - на 5,6 відсотка, Великобританії - на 6,3 відсотка, спрогнозували експерти агентства.

Уже 30 квітня Європейське статистичне відомство зафіксувало падіння економіки Єврозони у першому кварталі 2020 року на 3,8 відсотка.

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