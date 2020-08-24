Економіка ФРН скоротилася на 9,7 відсотка в другому кварталі 2020 року

Німецька економіка впала на 9,7 відсотка у другому кварталі 2020 року, повідомило у вівторок, 25 серпня, статистичне відомство ФРН (Destatis). Ці дані вважаються оптимістичними, адже за попередніми оцінками економічне падіння в другому кварталі 2020 року очікувалося на рівні 10,1 відсотка.

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Але падіння у 9,7 відсотка все одно є набагато гіршим показником, ніж на піку фінансової кризи у 2009 році, коли у першому кварталі того року німецька економіка скоротилася на 4,7 відсотка, передає агенція dpa. Також цей показник є найгіршим показником від початку щоквартального підрахунку змін ВВП ФРН у 1970 році.

Також, як повідомляє статистичне відомство, збільшення державних витрат, спрямованих на боротьбу з наслідками економічної кризи, викликаної пандемією коронавіруса, призвело в Німеччині до бюджетного дефіциту в розмірі 3,2 відсотка, у той час як за аналогічний період минулого року був зафіксований профіцит бюджету в розмірі 2,7 відсотка.

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У Destatis таке рекордне падіння пояснюють різким зниженням експорту та імпорту товарів і послуг, споживчих витрат громадян, а також інвестицій підприємств в обладнання через пандемію коронавірусу.