Дослідження: Без Берліна Німеччина була б багатшою

Берлін, на відміну від інших європейських столиць, економічно тягне Німеччину вниз. Без нього валовий внутрішній продукт країни на душу населення був би на 0,2 відсотка більший, йдеться в оприлюднених у суботу, 22 серпня, результатах дослідження Інституту німецької економіки (IW).

За даними дослідження, багато столиць ЄС відіграють важливу економічну роль та сприяють збільшенню рівня економічного виробництва на душу населення у країнах. Зокрема, без Афін економіка Греції була б на 19 відсотків меншою. Франція була б майже на 16 відсотків біднішою без Парижа, а економіка Данії була б на 14 відсотків слабшою без Копенгагена.

IW пояснює слабку позицію Берліна тим, що Німеччина є державою з федеративним устроєм, що забезпечує наявність кількох економічно сильних центрів. Водночас причиною порівняно низького ВВП на душу населення Берліна є те, що у столиці мешкає багато молоді, а рівень безробіття є вищим за середній по країні.