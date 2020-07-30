 Дослідження: Без Берліна Німеччина була б багатшою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.08.2020

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Дослідження: Без Берліна Німеччина була б багатшою

На відміну від інших європейських столиць, Берлін не сприяє збільшенню ВВП країни, а навпаки, зменшує його. Економісти пояснили причини.

Берлін не сприяє збільшенню ВВП Німеччини

Берлін не сприяє збільшенню ВВП Німеччини

Берлін, на відміну від інших європейських столиць, економічно тягне Німеччину вниз. Без нього валовий внутрішній продукт країни на душу населення був би на 0,2 відсотка більший, йдеться в оприлюднених у суботу, 22 серпня, результатах дослідження Інституту німецької економіки (IW).

За даними дослідження, багато столиць ЄС відіграють важливу економічну роль та сприяють збільшенню рівня економічного виробництва на душу населення у країнах. Зокрема, без Афін економіка Греції була б на 19 відсотків меншою. Франція була б майже на 16 відсотків біднішою без Парижа, а економіка Данії була б на 14 відсотків слабшою без Копенгагена.

IW пояснює слабку позицію Берліна тим, що Німеччина є державою з федеративним устроєм, що забезпечує наявність кількох економічно сильних центрів. Водночас причиною порівняно низького ВВП на душу населення Берліна є те, що у столиці мешкає багато молоді, а рівень безробіття є вищим за середній по країні.

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