Коронавірусна криза суттєво вдарила по німецьких броварнях

Нинішня криза, спричинена пандемією коронавірусної хвороби та вжитими протиепідемічними заходами, завдала дошкульного удару по броварнях Німеччини. Такі висновки містить оприлюднене в середу, 16 вересня, галузеве дослідження, проведене Спілкою німецьких броварів (DBB).

За даними дослідження, в першому півріччі поточного року обсяги продажу пива впали на 16 відсотків, а оборот броварень просів у середньому на 19 відсотків.

"Один з найважчих років у історії"

"Для німецької броварної галузі 2020 рік є одним з найважчих років за її історію", - визнав президент DBB Йорґ Леманн (Jörg Lehmann) в коментарі для інформагенції Reuters. "Суворе обмеження діяльності підприємств громадського харчування і скасування десятків тисяч заходів та фестивалів напряму позначаються на броварнях", - додав Леманн.

Читайте також: Німецька кухня - тільки сосиски й картопля?

Він визнав, що хоча ситуація з продажем пива на деяких експортних ринках частково стабілізувалася, але продаж розливного пива просувається мляво. Також ті броварні, що реалізовували свою продукцію переважно через мережі роздрібної торгівлі або змогли виграти від внутрішнього туризму в літні місяці, долають кризу набагато краще, ніж решта, наголосив Леманн.

Потрібна допомога держави

Водночас Леманн вказав на необхідність збільшення допомоги з боку федерального уряду, а також урядів окремих федеральних земель для готельно-ресторанної галузі, що найбільше постраждала від запроваджених протиепідемічних обмежень. "Якщо нічого не буде зроблено, то не пізніше весни наступного року буде хвиля банкрутств, подібної до якої ми ще ніколи раніше не бачили", - застеріг представник німецьких броварів.

Читайте також: На тлі пандемії: Октоберфест відбудеться... в Китаї

Дивитись відео 01:27 Поділитись Як баварській пивоварні стали на заваді лелеки (04.08.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3gNLY Як баварській пивоварні стали на заваді лелеки (04.08.2020)