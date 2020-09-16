Коронавірусна криза суттєво вдарила по німецьких броварнях

У першому півріччі 2020 року в Німеччині спостерігалося падіння продажів пива на 16 відсотків, ідеться в галузевому дослідженні. Нинішній рік видався одним із найважчих в історії для німецьких броварів, кажуть у галузі.
Нинішня криза, спричинена пандемією коронавірусної хвороби та вжитими протиепідемічними заходами, завдала дошкульного удару по броварнях Німеччини. Такі висновки містить оприлюднене в середу, 16 вересня, галузеве дослідження, проведене Спілкою німецьких броварів (DBB).
За даними дослідження, в першому півріччі поточного року обсяги продажу пива впали на 16 відсотків, а оборот броварень просів у середньому на 19 відсотків.
"Для німецької броварної галузі 2020 рік є одним з найважчих років за її історію", - визнав президент DBB Йорґ Леманн (Jörg Lehmann) в коментарі для інформагенції Reuters. "Суворе обмеження діяльності підприємств громадського харчування і скасування десятків тисяч заходів та фестивалів напряму позначаються на броварнях", - додав Леманн.
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Він визнав, що хоча ситуація з продажем пива на деяких експортних ринках частково стабілізувалася, але продаж розливного пива просувається мляво. Також ті броварні, що реалізовували свою продукцію переважно через мережі роздрібної торгівлі або змогли виграти від внутрішнього туризму в літні місяці, долають кризу набагато краще, ніж решта, наголосив Леманн.
Водночас Леманн вказав на необхідність збільшення допомоги з боку федерального уряду, а також урядів окремих федеральних земель для готельно-ресторанної галузі, що найбільше постраждала від запроваджених протиепідемічних обмежень. "Якщо нічого не буде зроблено, то не пізніше весни наступного року буде хвиля банкрутств, подібної до якої ми ще ніколи раніше не бачили", - застеріг представник німецьких броварів.
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