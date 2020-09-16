 Коронавірусна криза суттєво вдарила по німецьких броварнях | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 16.09.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Економіка

Коронавірусна криза суттєво вдарила по німецьких броварнях

У першому півріччі 2020 року в Німеччині спостерігалося падіння продажів пива на 16 відсотків, ідеться в галузевому дослідженні. Нинішній рік видався одним із найважчих в історії для німецьких броварів, кажуть у галузі.

Пиво броварні у місті Віллінген, яке не змогли продати через падіння попиту (травень 2020 року)

Пиво броварні у місті Віллінген, яке не змогли продати через падіння попиту (травень 2020 року)

Нинішня криза, спричинена пандемією коронавірусної хвороби та вжитими протиепідемічними заходами, завдала дошкульного удару по броварнях Німеччини. Такі висновки містить оприлюднене в середу, 16 вересня, галузеве дослідження, проведене Спілкою німецьких броварів (DBB).

За даними дослідження, в першому півріччі поточного року обсяги продажу пива впали на 16 відсотків, а оборот броварень просів у середньому на 19 відсотків.

"Один з найважчих років у історії"

"Для німецької броварної галузі 2020 рік є одним з найважчих років за її історію", - визнав президент DBB Йорґ Леманн (Jörg Lehmann) в коментарі для інформагенції Reuters. "Суворе обмеження діяльності підприємств громадського харчування і скасування десятків тисяч заходів та фестивалів напряму позначаються на броварнях", - додав Леманн.

Читайте також: Німецька кухня - тільки сосиски й картопля?

Він визнав, що хоча ситуація з продажем пива на деяких експортних ринках частково стабілізувалася, але продаж розливного пива просувається мляво. Також ті броварні, що реалізовували свою продукцію переважно через мережі роздрібної торгівлі або змогли виграти від внутрішнього туризму в літні місяці, долають кризу набагато краще, ніж решта, наголосив Леманн.

Потрібна допомога держави

Водночас Леманн вказав на необхідність збільшення допомоги з боку федерального уряду, а також урядів окремих федеральних земель для готельно-ресторанної галузі, що найбільше постраждала від запроваджених протиепідемічних обмежень. "Якщо нічого не буде зроблено, то не пізніше весни наступного року буде хвиля банкрутств, подібної до якої ми ще ніколи раніше не бачили", - застеріг представник німецьких броварів.

Читайте також: На тлі пандемії: Октоберфест відбудеться... в Китаї

Дивитись відео 01:27

Як баварській пивоварні стали на заваді лелеки (04.08.2020)

Дивитись відео 01:22

Як австралійці з пива зелену енергію генерують (28.08.2020)

Реклама

Докладно

DW побувала на будмайданчику EUGAL на сході Німеччини (DW)

Як будують наземне продовження "Північного потоку-2" (відео)

Дискусія про зупинку "Північного потоку-2" не заважає будівництву продовження цього газогону на суходолі - EUGAL.  

Сотні хасидів застрягли на білорусько-українському кордоні (16.09.2020)

Понад тисячу юдейських прочан-хасидів намагаються потрапити на територію України з Білорусі. Їхня ціль - Умань на Черкащині, де вони планують святкувати Новий рік. Однак через коронавірус іноземцям в'їзд до України заборонений.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  