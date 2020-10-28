Коментар: Політичний цинізм у Польщі в часи коронавірусу

Польща важко уражена пандемією COVID-19. Кількість нових виявлених випадків та жертв хвороби кожного дня б'є рекорди. Цілком реальною є загроза другого локдауну. Медичні служби та система охорони здоров'я перевантажені. Події розвиваються драматично.

На такому тлі можна дозволити собі питання, чому саме зараз польський конституційний суд ухвалив своє рішення за позовом щодо закону про аборти. Навряд чи можна собі уявити, що йдеться про випадковість. І ще менш вірогідним є те, що це сталося без благословення наймогутнішого політика країни Ярослава Качинського.

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Політичний розрахунок

За цим може стояти досить чіткий політичний розрахунок. Наприклад, намір відволікти увагу від провалу уряду в боротьбі з пандемією. Окрім того, мета знову об'єднати правоконсервативний табір. Лише декілька тижнів тому правий альянс Качинського ледь не розпався через закон про захист тварин.

Бартош Дудек, керівник польської редакції DW

Тема абортів просто ідеально пасує в Польщі для того, аби відновити єдність у власних лавах та посунути крайніх правих, які останнім часом набрали сили. До того ж Качинський гарантує собі таким чином вдячність католицької церкви, яка традиційно у відповідності до власного вчення вимагає абсолютної заборони абортів і при цьому охоче допомагає партії Качинського під час виборів.

З точи зору боротьби за владу та інтереси власної партії все це обіцяє величезний зиск. Але якою ціною?

Ненависть, гнів та зневага

Ціна - це подальший розкол суспільства. Емоції роздмухуються. Ненависть, гнів та зневага ширяться. Під час інтенсивного протистояння у Сеймі, польському парламенті, представники опозиції оточили Качинського і кричали йому в обличчя: "Це війна!". Це лякає. Політика, яка, замість діалогу та компромісу, робить ставку на розкол та конфронтацію, - це гра з вогнем. І не важливо, з якого боку.

Ба більше, той, хто на піку пандемії провокує людей таким чином, що це змушує їх виходити на вулиці і збиратися для протестів, чинить безвідповідально. Або з розрахунком. Якщо останнє відповідає дійсності, то незабаром знайдуть нових винуватців поширення коронавірусу: це - жінки, які протестують проти заборони абортів! І це надзвичайно цинічна гра.

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