 Коментар: Політичний цинізм у Польщі в часи коронавірусу | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 28.10.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Європа

Коментар: Політичний цинізм у Польщі в часи коронавірусу

Рішення конституційного суду щодо абортів спричинило у Польщі масові протести жінок. Цей вердикт під час пандемії COVID-19 міг базуватися на цинічному розрахунку, вважає Бартош Дудек.

Я хотіла б зробити аборт мого уряду, - напис на плакаті під час протесту жінок у Варшаві

"Я хотіла б зробити аборт мого уряду", - напис на плакаті під час протесту жінок у Варшаві

Польща важко уражена пандемією COVID-19. Кількість нових виявлених випадків та жертв хвороби кожного дня б'є рекорди. Цілком реальною є загроза другого локдауну. Медичні служби та система охорони здоров'я перевантажені. Події розвиваються драматично.

На такому тлі можна дозволити собі питання, чому саме зараз польський конституційний суд ухвалив своє рішення за позовом щодо закону про аборти. Навряд чи можна собі уявити, що йдеться про випадковість. І ще менш вірогідним є те, що це сталося без благословення наймогутнішого політика країни Ярослава Качинського.

Читайте також: У Польщі не вщухають протести проти посилення заборони абортів

Політичний розрахунок

За цим може стояти досить чіткий політичний розрахунок. Наприклад, намір відволікти увагу від провалу уряду в боротьбі з пандемією. Окрім того, мета знову об'єднати правоконсервативний табір. Лише декілька тижнів тому правий альянс Качинського ледь не розпався через закон про захист тварин.

Бартош Дудек, керівник польської редакції DW

Бартош Дудек, керівник польської редакції DW

Тема абортів просто ідеально пасує в Польщі для того, аби відновити єдність у власних лавах та посунути крайніх правих, які останнім часом набрали сили. До того ж Качинський гарантує собі таким чином вдячність католицької церкви, яка традиційно у відповідності до власного вчення вимагає абсолютної заборони абортів і при цьому охоче допомагає партії Качинського під час виборів.

З точи зору боротьби за владу та інтереси власної партії все це обіцяє величезний зиск. Але якою ціною?

Ненависть, гнів та зневага

Ціна - це подальший розкол суспільства. Емоції роздмухуються. Ненависть, гнів та зневага ширяться. Під час інтенсивного протистояння у Сеймі, польському парламенті, представники опозиції оточили Качинського і кричали йому в обличчя: "Це війна!". Це лякає. Політика, яка, замість діалогу та компромісу, робить ставку на розкол та конфронтацію, - це гра з вогнем. І не важливо, з якого боку.

Ба більше, той, хто на піку пандемії провокує людей таким чином, що це змушує їх виходити на вулиці і збиратися для протестів, чинить безвідповідально. Або з розрахунком. Якщо останнє відповідає дійсності, то незабаром знайдуть нових винуватців поширення коронавірусу: це - жінки, які протестують проти заборони абортів! І це надзвичайно цинічна гра.

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.

Дивитись відео 01:46

Польські жінки протестують проти заборони абортів (26.10.2020)

Також за темою

Polen Warschau | Protest gegen Abtreibungsverbot

Заборона абортів у Польщі. Як протестують жінки і штурмують церкви 28.10.2020

Вперше в історії католицької Польщі під час протестів відбувається штурм церков. У парламенті тривають запеклі суперечки. Все це - через посилення заборони на аборти.

Polen Warschau | Protest gegen Abtreibungsverbot

У Польщі не вщухають протести проти посилення заборони абортів 27.10.2020

У Польщі вже п'ятий день поспіль відбулися протести проти посилення заборони абортів. Протестувальники блокували дороги у Варшаві, Кракові, Вроцлаві та Познані.

Polen Symbolbild Briefwahl

Польща упродовж двох тижнів має оголосити нову дату виборів 11.05.2020

Через епідемію COVID-19 у Польщі не відбулися президентські вибори. Тепер у країні протягом двох тижнів мають оголосити нову дату волевиявлення.

Реклама

Докладно

Я хотіла б зробити аборт мого уряду, - напис на плакаті під час протесту жінок у Варшаві

Політичний цинізм у Польщі в часи коронавірусу

Рішення конституційного суду Польщі щодо абортів у часи COVID-19 могло базуватися на розрахунку, пише Бартош Дудек.  

Північний потік-2: чому містечко Засніц отримало погрози від США (picture-alliance/Fotostand/freitag)

"Північний потік-2": чому США погрожують німцям (відео)

США розширили санкції проти "Північного потоку-2". Містечко Засніц у Німеччині отримало… листи з погрозами з-за океану.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  