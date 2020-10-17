Пандемія COVID-19: Польща закриває усі ресторани, обмежує пересування дітей

На тлі посилення епідемії COVID-19 польська влада вирішила з 24 жовтня закрити усі ресторани і заборонити збиратися більш ніж п'яти особам. Як заявив у п'ятницю, 23 жовтня, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, ці заходи мають допомогти уповільнити поширення коронавірусної інфекції в країні, повідомляє інформагентство dpa.

Попередньо ресторани та кафе закривають на два тижні, однак влада не виключає можливості продовження цього заходу. Утім, лише закриттям закладів харчування перелік обмежень, які запроваджує уряд, не обмежується.

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Серйозні обмеження для дітей

Значна частина обмежень зачепить дітей. Для усіх учнів від четвертого класу запроваджується онлайн-навчання. При цьому усі діти до 16 років можуть залишати домівки у проміжку між восьмою ранку та четвертою вечора лише в супроводі щонайменше одного дорослого.

Також Моравецький закликав осіб віком від 70-ти років за можливості залишатися вдома. При цьому він не виключив повномасштабного локдауну в країні, якщо вже запроваджені заходи виявляться неефективними у стримуванні інфекції. За його словами, головним завданням є уникнути перевантаження системи охорони здоров'я.

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Рекорд нових випадків зараження коронавірусом у Польщі

23 жовтня у Польщі повідомили про 13632 нові випадки зараження коронавірусом за добу. Це - найвища добова кількість інфікувань від початку епідемії.

Лише за один день померли 153 людини, в яких підтвердили зараження. Загальна кількість жертв коронавірусу в Польщі становить 4172 особи.