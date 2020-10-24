У Польщі не вщухають протести проти посилення заборони абортів

У польських містах ввечері в понеділок, 26 жовтня, тисячі людей вийшли на акції протесту проти нещодавно ухваленого рішення Конституційного суду (КС) про посилення заборони на аборти.

У Варшаві в годину пік протестувальники, переважно жінки, перекрили кілька центральних перехресть та міст через Віслу. Деякі учасниці несли плакати із написами "Пекло для жінок" і "Ми хочемо мати вибір", а також закликами до відставки політиків із консервативної правлячої партії "Право і справедливість". Деякі з учасниць протесту зняли одяг і стояли топлес на автомобілях.

Протестувальники перекрили кілька центральних перехресть у Варшаві

Водночас група прибічників крайньо-правих поглядів провела свій контрпротест. Поліція не допускала зближення учасників двох акцій. Правоохоронці затримали кількох учасників протесту проти рішення КС, повідомляється і про кількох постраждалих протестувальниць.

Мер столиці Польщі Рафал Тшасковський звернувся до демонстрантів із закликом уникати провокацій. "Ваш гнів не повинен призводити до дій, які завдають шкоди невинним людям", - заявив він, передає інформагентство dpa.

За словами організаторів протестів, їхні акції пройшли у 150 містах країни, зокрема, окрім Варшави, у Кракові, Познані, Вроцлаві, Катовіце, Лодзі та інших. Це був один з найбільших антиурядових протестів за останні роки.

Учасниці протесту із антиурядовими закликами у Вроцлаві

Нагадаємо, 22 жовтня Конституційний суд Польщі ухвалив рішення про те, що переривання вагітності через патологію плоду не відповідає конституції країни. Ввечері того ж дня тисячі поляків вийшли на акції протесту. Через коронавірус організовувати масові заходи заборонено, тож акції в перший день були точковими і кожна з них нечисленна. Увечері того ж дня поліцейські у Варшаві застосували фізичну силу та сльозогінний газ до протестувальників і затримали 15-х людей.

У Польщі з 1933 року є чинним закон, який забороняє аборти без медичних показань, без загрози життю і здоров'ю матері або серйозної патології плоду до 12-го тижня вагітності. Також вагітність можна переривати, якщо вона настала внаслідок зґвалтування.

Представники правлячої у Польщі партії "Право і справедливість", що має більшість у парламенті, виступають за суттєве обмеження права жінок на аборт, навіть у випадку виявлення у плоду патологій, у тому числі синдрому Дауна. Саме вони і звернулися до Конституційного суду з відповідним зверненням. Після ухвалення рішення КС питання про аборти розглядатиме Сейм.

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