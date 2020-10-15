Тисячі поляків знову протестують проти посилення заборони на аборти

Тисячі поляків ввечері у п'ятницю, 23 жовтня, знову вийшли на вулиці, висловлюючи свою незгоду з ухваленим напередодні рішенням Конституційного суду про посилення заборони на аборти. Акції протесту відбуваються у багатьох містах країни. Учасники демонстрацій скандують "Це означає війну!", передає інформагенція AFP.

22 жовтня Конституційний суд Польщі ухвалив рішення про те, що переривання вагітності через патологію плоду не відповідає конституції країни. Ввечері того ж дня тисячі поляків вийшли на акції протесту. Через коронавірус організовувати масові заходи заборонено, тож акції спершу були точковими і кожна з них нечисленна. Але згодом люди у Варшаві попрямували до будівлі правлячої партії "Право і справедливість" і їх значно побільшало. Вночі поліцейські у столиці Польщі застосували фізичну силу та сльозогінний газ до протестувальників і затримали 15-х людей.

За протестувальниками пильнує поліція

У Польщі з 1993 року є чинним закон, який забороняє аборти без медичних показань, без загрози життю і здоров'ю матері або серйозної патології плоду до 12-го тижня вагітності. Також вагітність можна переривати, якщо вона настала внаслідок зґвалтування.

Представники правлячої нині у Польщі партії "Право і справедливість", що має більшість у парламенті, виступають за суттєве обмеження права жінок на аборт, проти абортів навіть у випадку виявлення у плоду патологій, у тому числі синдрому Дауна. Саме вони і звернулись до Конституційного суду з відповідним зверненням. Після ухвалення рішення КС питання про аборти розглядатиме Сейм.