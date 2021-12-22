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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "конституційний суд Польщі".
Конституційний суд Польщі, повна назва - Конституційний трибунал Республіки Польща, є державним органом, який перевіряє на відповідність конституції країни нормативних актів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.