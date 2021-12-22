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Конституційний суд Польщі

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "конституційний суд Польщі".

Конституційний суд Польщі, повна назва - Конституційний трибунал Республіки Польща, є державним органом, який перевіряє на відповідність конституції країни нормативних актів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

ЄС розпочав дисциплінарну процедуру проти Польщі через судове рішення

ЄС розпочав дисциплінарну процедуру проти Польщі через судове рішення 22.12.2021

Єврокомісія розпочала дисциплінарну процедуру проти Польщі через визнання Конституційним судом країни верховенства національного законодавства над законами ЄС. Варшаві загрожують великі штрафи.
У Польщі після смерті вагітної протестували проти суворих обмежень абортів

У Польщі після смерті вагітної протестували проти суворих обмежень абортів 07.11.2021

Учасники масових протестів, що пройшли в Польщі, вшанували пам'ять померлої 30-річної жінки та закликали лібералізувати законодавство щодо абортів.

Коментар: Польща ще не втрачена для Євросоюзу

Коментар: Польща ще не втрачена для Євросоюзу 11.10.2021

Рішення Конституційного суду Польщі про перевагу національного права над законами ЄС наводить на думку, що країна хоче вийти з ЄС. Але до цього не дійде, вважає Бартош Дудек.
КС Польщі: Рішення Євросуду щодо судової реформи є неконституційними

КС Польщі: Рішення Євросуду щодо судової реформи є неконституційними 14.07.2021

Конституційний суд Польщі вирішив, що рішення Європейського суду щодо судової реформи в Польщі суперечать польській конституції.
Заборона абортів у Польщі: розгнівані жінки не здаються

Заборона абортів у Польщі: розгнівані жінки не здаються 29.01.2021

У Польщі не вщухають протести проти жорсткої заборони абортів. Конституційний суд остаточно заборонив переривати вагітність, навіть якщо плід невиліковно хворий. Опоненти вважають рішення нелегітимним.

У Польщі набуло чинності рішення КС щодо заборони абортів

У Польщі набуло чинності рішення КС щодо заборони абортів 27.01.2021

Відтепер у Польщі переривання вагітності дозволяється тільки після зґвалтування або у разі загрози життю матері. Жінки у Польщі вже виходять на протести.
Конституційний суд, Качинський та аборти: у Польщі оголосили нову ходу протесту (відео)

Конституційний суд, Качинський та аборти: у Польщі оголосили нову ходу протесту (відео) 09.11.2020

Страйк жінок у Польщі триває. Активістки закликають громадян щопонеділка, починаючи з 9 листопада, виходити на марші протесту, аби домогтися відставки уряду та пом'якшити законодавство про аборти.
Тисячі поляків знову протестують проти посилення заборони на аборти

Тисячі поляків знову протестують проти посилення заборони на аборти 23.10.2020

У багатьох містах Польщі другий день поспіль тисячі людей виходять на вулиці, протестуючи проти рішення Конституційного суду про посилення заборони на аборти.
Після рішення суду Польща скасовує один з пунктів суперечливої судової реформи

Після рішення суду Польща скасовує один з пунктів суперечливої судової реформи 21.11.2018

Після рішення Суду ЄС польський Сейм проголосував за скасування одного з пунктів судової реформи. Звільнені через зниження пенсійного віку судді Верховного суду зможуть повернутися на свої посади.
Суди під суд: як уряд Польщі бореться з небажаними суддями

Суди під суд: як уряд Польщі бореться з небажаними суддями 22.06.2017

Польський уряд націлюється на судову систему країни, маючи намір проштовхнути реформи, які, як застерігають критики, можуть зруйнувати принцип поділу влади в країні.
Штайнмаєр розраховує на компроміс між Польщею та Єврокомісією

Штайнмаєр розраховує на компроміс між Польщею та Єврокомісією 19.05.2017

У суперечці щодо незалежності конституційного суду Польщі ще є надія на досягнення компромісного рішення між Варшавою та Брюсселем, заявив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.
Польська демократія в небезпеці

Польська демократія в небезпеці 03.11.2016

Варшава не збирається поступатися в питанні реформування Конституційного суду. Позиція щодо Брюсселя лишається демонстративно непохитною, а в середині країни уряд сподівається виграти час.
Польські судді вимагають припинення спроб політичного тиску

Польські судді вимагають припинення спроб політичного тиску 04.09.2016

Понад тисячу польських суддів на з'їзді у Варшаві звернулися до уряду із закликом покласти край політичному тиску.
Польські екс-президенти вважають, що країна рухається до авторитаризму

Польські екс-президенти вважають, що країна рухається до авторитаризму 25.04.2016

Польща може перетворитися на авторитарну державу. Про це у спільній заяві застерегли троє колишніх президенти Польщі Лех Валенса, Александер Кваснєвський та Броніслав Коморовський.
Конституційний суд Польщі визнав ухвалену реформу цього органу неконституційною

Конституційний суд Польщі визнав ухвалену реформу цього органу неконституційною 09.03.2016

Судді Конституційного суду Польщі визнали неконституційною запропоновану урядом реформу цього органу. Уряд пообіцяв ігнорувати це рішення.