Конституційний суд, Качинський та аборти: у Польщі оголосили нову ходу протесту (відео)

Наймасштабніші протести у Польщі за останні кілька десятиліть. На вулиці виходять не лише жінки, а загалом - молодь. Вони протестують проти драконівських законів щодо абортів. Аборти у Польщі будуть заборонені навіть якщо ембріон з вадами розвитку і новонароджений, імовірно, помре одразу після пологів. Жінок зачепило те, як нахабно держава відбирає в них їхні права. Чим це загрожує уряду Польщі?



