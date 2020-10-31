 Конституційний суд, Качинський та аборти: у Польщі оголосили нову ходу протесту (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 09.11.2020

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Політика й суспільство

Конституційний суд, Качинський та аборти: у Польщі оголосили нову ходу протесту (відео)

Страйк жінок у Польщі триває. Активістки закликають громадян щопонеділка, починаючи з 9 листопада, виходити на марші протесту, аби домогтися відставки уряду та пом'якшити законодавство про аборти.

Polen Proteste in Breslau (Krzysztof Kaniewski/Zuma Wire/picture-alliance)

Наймасштабніші протести у Польщі за останні кілька десятиліть. На вулиці виходять не лише жінки, а загалом - молодь. Вони протестують проти драконівських законів щодо абортів. Аборти у Польщі будуть заборонені навіть якщо ембріон з вадами розвитку і новонароджений, імовірно, помре одразу після пологів. Жінок зачепило те, як нахабно держава відбирає в них їхні права. Чим це загрожує уряду Польщі?


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Польський уряд відклав заборону абортів

Після того, як Польщу сколихнули масові акції протесту, уряд вирішив відкласти виконання рішення Конституційного суду, який заборонив аборти навіть у випадку серйозних вад розвитку ненародженої дитини.  

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