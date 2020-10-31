Конституційний суд, Качинський та аборти: у Польщі оголосили нову ходу протесту (відео)

Страйк жінок у Польщі триває. Активістки закликають громадян щопонеділка, починаючи з 9 листопада, виходити на марші протесту, аби домогтися відставки уряду та пом'якшити законодавство про аборти.
Наймасштабніші протести у Польщі за останні кілька десятиліть. На вулиці виходять не лише жінки, а загалом - молодь. Вони протестують проти драконівських законів щодо абортів. Аборти у Польщі будуть заборонені навіть якщо ембріон з вадами розвитку і новонароджений, імовірно, помре одразу після пологів. Жінок зачепило те, як нахабно держава відбирає в них їхні права. Чим це загрожує уряду Польщі?
Трудові мігранти з України на тлі пандемії COVID-19 їдуть за кордон вже не так активно, як раніше, хоча рекрутери обіцяють сотні вакансій, зокрема, у Польщі. DW з'ясовувала чому.
Найнебезпечніша професія в Росії - опозиціонер. Італійський Робінзон Крузо ризикує стати безхатьком. Взірцеве фінське село скоротило викиди CO2 на 80 відсотків.