Польський уряд відклав заборону абортів

Польський уряд вирішив відкласти виконання рішення Конституційного суду щодо посилення заборони абортів. Рішення мало набути чинності 2 листопада, але до цього часу воно не було опубліковано. "Відповідно до регламенту рішення Конституційного суду повинні бути опублікований своєчасно. Однак на цей час нам усім потрібні мир і обговорення навколо цього рішення, заспокоєння громадських настроїв і дискусії серед експертів", - заявив у вівторок, 3 листопада речник уряду Пьотр Мюллер, передає агенція Reuters.

Нагадаємо, що 22 жовтня Конституційний суд Польщі ухвалив рішення про те, що переривання вагітності через патологію плоду не відповідає конституції країни. До цього аборти в Польщі дозволялися у випадку небезпеки для здоров'я матері, в разі важких вад розвитку плоду та у разі вагітності внаслідок зґвалтування. Згідно з новим рішенням суду, переривання вагітності має бути забороненим також у випадку серйозних вад розвитку ненародженої дитини. Це спровокувало масові акції протесту у країні.

Президент країни Анджей Дуда хотів запропонувати ухвалити законопроєкт, який би відновив право на аборт через аномалії розвитку плода, однак лише у випадку "летальних" вад. Однак парламент відклав заплановане на 4 листопада засідання на два тижні. Після цього опозиційні політики висловили сумнів, що у правлячої партії "Право і справедливість" вистачить голосів, щоб ухвалити цей законопроєкт.

Тим часом Польська федерація жінок та планування сім'ї повідомила, що в останні дні перед тим, як рішення суду мало набрати чинності, в країні збільшилося число абортів.