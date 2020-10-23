 У Польщі тривають протести проти посилення заборони абортів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.10.2020

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Новини

У Польщі тривають протести проти посилення заборони абортів

Попри пандемію COVID-19, в багатьох містах Польщі громадяни третій день поспіль вийшли на вулиці, протестуючи проти нещодавнього рішення Конституційного суду про посилення заборони на аборти.

Учасники акції протесту проти посилення абортів у Гданську

Учасники акції протесту проти посилення абортів у Гданську

У Польщі третій день поспіль не вщухають акції протесту проти ухваленого днями рішення Конституційного суду про посилення заборони на аборти. У суботу, 24 жовтня, багато поляків вийшли на вулиці низки міст, висловлюючи свою незгоду з ухвалою КС. За даними інформагенції dpa, в масових протестах взяли участь сотні людей, натомість агентство новин AFP повідомляє про тисячі учасників і учасниць виступів.

Багато мітингарів скандували "Свобода, рівність, права жінок!", передає інформагенція AFP. Активісти критикують, що новий закон фактично означає цілковиту заборону на аборти, оскільки 98 відсотків легальних абортів у Польщі санкціонуються у разі наявності патології розвитку плоду. Особливо жінкам з обмеженими фінансовими можливостями тепер доведеться вдаватися до небезпечних, незаконних методів аборту, кажуть критики.

Нагадаємо, 22 жовтня Конституційний суд Польщі ухвалив рішення про те, що переривання вагітності через патологію плоду не відповідає конституції країни. Ввечері того ж дня тисячі поляків вийшли на акції протесту. Через коронавірус організовувати масові заходи заборонено, тож акції в перший день були точковими і кожна з них нечисленна. Увечері того ж дня поліцейські у Варшаві застосували фізичну силу та сльозогінний газ до протестувальників і затримали 15-х людей.

Аналогічні багатотисячні акції відбулися й напередодні.

У Польщі з 1933 року є чинним закон, який забороняє аборти без медичних показань, без загрози життю і здоров'ю матері або серйозної патології плоду до 12-го тижня вагітності. Також вагітність можна переривати, якщо вона настала внаслідок зґвалтування.

Представники правлячої нині у Польщі партії "Право і справедливість", що має більшість у парламенті, виступають за суттєве обмеження права жінок на аборт, навіть у випадку виявлення у плоду патологій, у тому числі синдрому Дауна. Саме вони і звернулися до Конституційного суду з відповідним зверненням. Після ухвалення рішення КС питання про аборти розглядатиме Сейм.

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