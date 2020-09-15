Чому українські заробітчани не поспішають за кордон (відео)

Трудові мігранти з України на тлі пандемії COVID-19 їдуть за кордон вже не так активно, як раніше, хоча рекрутери обіцяють сотні вакансій, зокрема, у Польщі. DW з'ясовувала чому.
Після оголошення карантинних заходів у Польщі на початку березня звідти, за різними оцінками, повернулися в Україну від 100 до 200 тисяч заробітчан. Нині, кажуть рекрутери, польські роботодавці вже адаптувалися до умов пандемії. Вони організували регулярні автобусні рейси спеціально для заробітчан, а також створили карантинні центри. Водночас дефіцит робочої сили у Польщі не зменшився. Адже самі українці вже не так активно їдуть на заробітки, як до пандемії.
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