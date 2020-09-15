 Чому українські заробітчани не поспішають за кордон (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 15.09.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Політика й суспільство

Чому українські заробітчани не поспішають за кордон (відео)

Трудові мігранти з України на тлі пандемії COVID-19 їдуть за кордон вже не так активно, як раніше, хоча рекрутери обіцяють сотні вакансій, зокрема, у Польщі. DW з'ясовувала чому.

Польсько-український кордон (DW/V. Prykhid)

Польсько-український кордон

Після оголошення карантинних заходів у Польщі на початку березня звідти, за різними оцінками, повернулися в Україну від 100 до 200 тисяч заробітчан. Нині, кажуть рекрутери, польські роботодавці вже адаптувалися до умов пандемії. Вони організували регулярні автобусні рейси спеціально для заробітчан, а також створили карантинні центри. Водночас дефіцит робочої сили у Польщі не зменшився. Адже самі українці вже не так активно їдуть на заробітки, як до пандемії.

DW.COM

В'їзд до Німеччини під час пандемії COVID-19: питання і відповіді

За яких умов можуть дозволити в'їзд до Німеччини із країн "червоної" зони? Якими є правила карантину в Німеччині? Як і де проходити тестування на коронавірус? Відповіді на ці та інші запитання - у матеріалі DW.  

Робота в Німеччині: як не потрапити на гачок шахраїв (відео)

Українські заробітчани в Німеччині стали жертвами шахрайства. Їм не заплатили, як вони стверджують, 20 тисяч євро. Хто на цьому заробив? Дивіться в екслюзивному репортажі DW.  

Як уряд працевлаштовує заробітчан (відео)

Український уряд обіцяє створити півмільйона робочих місць для тих, хто втратив роботу через пандемію коронавірусу. Зокрема, на підприємствах ЖКГ. DW з'ясовувала, на що саме можуть розраховувати безробітні.  

Також за темою

Польща чекає на українських заробітчан: що на заваді? (15.09.2020) 15.09.2020

Роботодавці кличуть українців до Польщі, пропонуючи сотні вакансій. Утім, на тлі спалаху коронавірусу трудові мігранти їдуть за кордон вже не так активно, як раніше. DW з'ясовувала чому.

Symbolbild - Arbeiter in Frankreich

Міністр соцполітики: за кордоном працюють до 12 мільйонів українців 22.12.2018

Постійно за кордоном працюють понад три мільйона українців, а ще до дев'яти мільйонів виїжджають тимчасово, повідомив міністр соціальної політики України Андрій Рева. Більшість з них працевлаштовані у Польщі.

Polen Doruhusk | Geplante Grenzschließung wegen Coronavirus: Menschenmassen an der Grenze zur Ukraine

Левова частка українських заробітчан і надалі залишається за кордоном 03.04.2020

Як повернення частини заробітчан з ЄС через пандемію SARS-CoV-2 позначиться на українському ринку праці? Інтерв'ю DW з президентом Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василем Воскобойником.

Реклама

Докладно

Озброєння від Haenel - нового постачальника Бундесверу

Бундесвер уперше за 60 років змінив постачальника гвинтівок

Уперше за 60 років Бундесвер обрав собі нового постачальника штурмових гвинтівок.  

Центр Києва

ФДМУ повідомив про завершення приватизації готелю "Дніпро"

Переможець аукціону з приватизації готелю "Дніпро" виконав усі вимоги, повідомили в Фонді держмайна.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  