У Польщі набуло чинності рішення КС щодо заборони абортів

Рішення Конституційного суду Польщі про посилення заборони абортів опубліковано і набуде чинності. Про це у середу, 27 січня, повідомила пресслужба польського уряду, передає агентство AFP. Різноманітні польскі рухи за права жінок вже анонсували проведення акцій протесту у Варшаві під будівлею Конституційного суду, а також у іншіх польских містах, повідомляє агенція dpa.

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Як відомо, рішення про те, що аборт через патологію плода суперечить основному закону країни, ухвалено Конституційним судом Польщі 22 жовтня минулого року. Винятки були зроблені лише для вагітності, коли вона загрожує життю жінки, або якщо жінка завагітніла внаслідок зґвалтування або інцесту. Ця постанова фактично запроважує заборону на аборти у Польщі.

Протести у Польщі проти посилення заборони абортів

Рішення суду мало набути чинності ще 2 листопада минулого року, однак 3 листопада стало відомо, що польський уряд вирішив відкласти виконання цього рішення через хвилю масових протестів, що прокотилися країною.

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Під час протестів проти рішення Конституційного суду на вулиці польських міст виходили сотні тисяч противників заборони абортів. Частина демонстрантів була агресивно налаштована проти католицької церкви, яка традиційно виступає проти абортів.

На ранніх стадіях протестів були зафіксовані випадки, коли протестувальники зривали проведення церковних служб. Наприклад, під час проведення у Польщі акції "Йду на месу" протестувальники заходили в храми з плакатами, закликаючи до захисту прав жінок і повернення їм можливості самим вирішувати, переривати вагітність чи ні.