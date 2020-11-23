У Польщі почали розслідування через протести проти заборони абортів

Прокуратура Варшави почала розслідування щодо організаторів нещодавніх масових протестів проти посилення заборони абортів у країні. Про це у четвер, 26 листопада, повідомила прессекретарка прокуратури Варшави Александра Скшиняж, передає агентство новин dpa з посиланням на місцеву агенцію PAP.

За словами Скшиняж, розслідування проведуть з метою з'ясувати, чи не становили учасники акцій протесту загрозу громадському здоров'ю через проведення демонстрацій в умовах пандемії. Також слідчі мають встановити, чи не закликала лідерка Загальнопольського страйку жінок Марта Лемпарт до правопорушень проти католицької церкви та навмисного перешкоджання відправленню релігійних обрядів.

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Розслідування було розпочато, зокрема, за скаргами організацій, які виступають за заборону абортів. Раніше генеральний прокурор та міністр юстиції Польщі Збігнєв Зьобро неодноразово висловлював різку критику на адресу організаторів протестів.

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Протести у Польщі проти посилення заборони абортів

Нагадаємо, з кінця жовтня Польщею прокотилася хвиля численних вуличних протестів проти рішення Конституційного суду, який визнав неконституційним закон про припинення вагітності через вроджені вади у плода. Винятки були зроблені лише для вагітності, коли вона загрожує життю жінки, або якщо жінка завагітніла в результаті згвалтування або інцесту. Ця постанова фактично вводить заборону на аборти у Польщі. Рішення суду мало набути чинності 2 листопада, однак вже 3 листопада стало відомо, що польський уряд вирішив відкласти виконання цього рішення.

Під час протестів проти рішення Конституційного суду на вулиці польських міст виходили сотні тисяч противників заборони абортів. Частина демонстрантів була агресивно налаштована проти католицької церкви, яка традиційно виступає проти абортів. На ранніх стадіях протестів були зафіксовані випадки, коли протестувальники зривали проведення церковних служб. Наприклад під час проведення у Польщі акції "Йду на месу" протестувальники заходили в храми з плакатами, закликаючи до захисту прав жінок і повернення їм можливості самим вирішувати, переривати вагітність чи ні.