Заборона абортів у Польщі. Як протестують жінки і штурмують церкви

Протести проти посилення закону про аборти мають у Польщі давню традицію. Але протестувальників, які вриваються у церкви та перешкоджають проведенню в них служб, у країні досі не бачили. Минулими вихідними двадцять молодих жінок і чоловіків зібралися перед вівтарем Познанського собору для сидячого протесту. Вони так наполегливо заважали проведенню служби за допомогою гучномовців та плакатів, що священник був змушений перервати месу.

Церква у стовпа ганьби

У інших містах протестувальники також намагалися потрапити у церкви з транспарантами. "На ваших руках кров", "Пекло для жінок", "Давайте помолимося за право на аборти" - можна було прочитати на цих плакатах. Багато храмів, зокрема й собор у Варшаві, були розмальовані гаслами протесту: "Аборти - це ок", "Аборти без кордонів". У передмісті Варшави та в Познані були сплюндровані пам'ятники покійного Папи Римського Івана Павла ІІ, що також стало справжнім порушенням табу, адже для багатьох поляків, як і раніше, він залишається народним святим.

У демонстраціях щодня беруть участь тисячі людей. Хвилю протестів спровокувало рішення конституційного суду країни, який минулого тижня посилив заборону на проведення абортів у країні. Це було зроблено за поданням групи правоконсервативних депутатів, які не хотіли йти звичним шляхом, домагаючись внесення змін у закон, і тому звернулися безпосередньо до конституційного суду.

Учасники акції протесту проти заборони абортів у польському Вроцлаві

Те, що рішення суддів відповідатиме позиції влади, а значить - і католицької церкви, не стало несподіванкою. Адже до конституційного суду вже декілька років призначаються люди, які довели свою вірність правлячій націонал-консервативній партії "Право і справедливість" (ПіС) і призначеному нею уряду, - це було частиною судової реформи, яку в ЄС вже давно жорстко критикують, називаючи спробою знищити демократію в Польщі.

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Нова риторика війни

До цього аборти в Польщі дозволялися у випадку небезпеки для здоров'я матері, в разі важких вад розвитку плоду та у разі вагітності внаслідок зґвалтування. Згідно з новим рішенням суду, в майбутньому переривання вагітності буде забороненим також у випадку серйозних вад розвитку ненародженої дитини. Бо це, пояснюють судді, суперечить закріпленому в конституції обов'язку захищати життя. Саме порушення в розвитку плоду було найпоширенішою причиною для в середньому близько тисячі абортів, які проводилися в Польщі щороку. Таким чином рішення суду матиме наслідком майже повну заборону на аборти в країні.

Тому це спричинило жорстку критику у Польщі. Громадська організація "Акція Демократія", яка раніше зібрала 200 тисяч підписів проти посилення заборони абортів, називає рішення суду "ганебним політичним вердиктом, продиктованим правими фундаменталістами". Це - "війна проти жінок", кажуть в організації. Слоган "Це - війна" можна було прочитати і на плакатах протестувальників.

Праві радикали підтримують церкву

Своєю чергою праворадикальні групи оголосили про заснування "Національної варти" для захисту католицької церкви та церковних споруд від заворушень. "Ліві групи кажуть, що це війна. Ми зголошуємося на цю війну", - заявив голова праворадикального об'єднання "Марш Незалежності" Роберт Бакєвіч. Країна перебуває "посеред необільшовицької революції", а "час миру та толерантності до варварів" позаду, оголосив Бакєвіч у понеділок під час виступу перед однією з церков Варшави.

Правоохоронець та учасниця протесту проти заборони абортів у столиці Польщі Варшаві

Напередодні саме на цьому місці відбулися сутички демонстрантів з праворадикалами, коли останні перегородили вхід до церкви та намагалися відтіснити демонстрантів з церковних сходів. А вже у понеділок поліція охороняла вхід до іншої варшавської церкви, перед якою зібралися сотні демонстрантів із свистками, барабанами та плакатами. За спинами спецпризначенців у шоломах стояла група праворадикалів, також із наміром захищати церкву. Тепер, в рамках новозаснованої "Національної варти", вони хочуть активізуватися по всій країні. "Ми будемо захищати кожну церкву, кожний район, кожне місто та кожне село", - каже Бакєвіч.

Протести у парламенті та жіночий страйк

У вівторок, на шостий день протестів, парламент також став ареною протистояння. Ліволіберальна опозиція розкритикувала суворе рішення суду та заблокувала трибуну.

Депутати, що влаштували протест, тримали транспаранти, що закликали до легалізації абортів. Дехто взяв з собою вішаки з дроту - в Польщі вони вже роками є символом варварських умов, в яких подекуди відбуваються нелегальні аборти. Коли справа дійшла до заворушень, охоронці вишукувалися довкола віцепрем'єра і очільника ПіС Ярослава Качинського. Державне телебачення TVP охарактеризувало протест опозиції як "лівий фашизм, який знищує Польщу".

Ще одним фронтом боротьби за право на аборти у країні може стати страйк, до якого у середу, 28 жовтня, закликали жіночі організації. "Ми беремо неоплачувану відпустку. Ми закриваємо фірму. Чи зовсім просто - ми не йдемо на роботу", - йдеться у заяві організації "Всепольський жіночий страйк". Чотири роки тому польським жінкам вже вдалося за допомогою страйку зупинити ухвалення законопроєкту, який передбачав повну заборону абортів, а також тюремне покарання для жінок і лікарів, які на них наважаться.

Культурна боротьба

У Польщі нині говорять про культурне протистояння, яке розгорнулося між лібералізмом та консерватизмом. Філософиня і публіцистка Агата Бєлік-Робсон заявила в інтерв'ю тижневику Newsweek Polska, що правляча ПіС шукає новий образ ворога, адже остання урядова криза суттєво послабила партію.

Тисячі людей вже майже тиждень виходять на вулиці Варшави та інших міст Польщі, аби протистувати проти посилення заборони на аборти

"Є нові елементи культурної війни, які зараз приваблюють усі радикальні елементи", - каже Бєлік-Робсон. За її словами, це боротьба проти гендеру, проти ЛГБТ та проти абортів, проти уявних "елементів цивілізації смерті", які прийшли з ліберального Заходу.

Із нинішнім вироком конституційного суду Католицька церква, правляча ПіС та інші правоконсервативні партії здебільшого досягли того, чого вони роками прагнули досягти в питанні абортів. І зробили це попри те, що переважна більшість суспільства в опитуваннях завжди висловлювалася проти посилення правил проведення абортів.