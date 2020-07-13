 У Польщі домовилися про нову коаліційну угоду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.09.2020

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Новини

У Польщі домовилися про нову коаліційну угоду

Угода зберігає коаліцію у Польщі і розрахована на три роки. Суперечка між провідною партією "Право і справедливість" та одним з молодших патнерів по коаліції виникла через кадрові питання.

Лідер ПіС Ярослав Качинський (архівне фото)

Лідер ПіС Ярослав Качинський (архівне фото)

Урядова консервативна коаліція в Польщі на чолі з партією "Право і справедливість" (ПіС) подолала внутрішню кризу, яка загрожувала розпадом альянсу. Лідери трьох партій у суботу, 26 вересня, підписали нову коаліційну угоду щодо подальшого співробітництва. 

Угода була підписана лідером ПіС Ярославом Качинським, а також головами молодших партнерів по коаліції: Збігнєвом Зьобро з "Солідарної Польщі" та Ярославом Говіним з "Порозуміння". Угода розрахована на три роки - до наступних парламентських виборів.

Коментуючи домовленість, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що "відповідальність взяла гору", цитує агенція новин dpa.

Конфлікт між ПіС і партнерами по коаліції

Конфлікт у правлячій коаліції в Польщі виник між ПіС і партією Зьобро через питання кадрових змін в уряді. У ПіС стверджували, що партія Зьобро прагнула отримати надто багато портфелів. Конфлікт загострився після відмови депутатів партій Зьобро і Говіна підтримати новий законопроєкт щодо захисту прав тварин, на підтримку якого виступав особисто лідер ПіС Ярослав Качинський.

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У попередньому парламенті партії Зьобро і Говіна мали невелике представництво, але завдяки включенню їхніх кандидатів у виборчі списки ПіС на виборах 2019 року ці політичні сили змогли забезпечити собі 37 місць у парламенті. Без підтримки свої молодших паратнерів ПіС не матиме стабільної більшості у Сеймі.

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На думку окремих політичних експертів, цей конфлікт дає певне уявлення про майбутню боротьбу за право очолити консервативний табір після того, як 71-річний Качинський піде з політики. Лідер ПіС, схоже, віддає перевагу Моравецькому, який вважається технократом і прихильником більш поміркованої партійної лінії. Водночас він не користується значними симпатіями у певної частини старожилів ПіС, які стоять на консервативніших позиціях.

У свою чергу Зьобро, який вважається затятим супротивником Моравецького, виступає саме за більш консервативний курс у питаннях особистого життя, церкви, гендерної рівності і прав ЛГБТ-спільноти.

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