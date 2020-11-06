 У Польщі протестують проти посилення заборони абортів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.11.2020

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Новини

У Польщі протестують проти посилення заборони абортів

У центрі Варшави сотні мітингарів знову протестували проти посилення заборони абортів. Між ними і правоохоронцями стались сутички.

Акції протесту проти заборони абортів у Польщі

Учасники акцій протесту проти заборони абортів (архівне фото)

У столиці Польщі Варшаві тривають акції протесту проти посилення законодавства щодо абортів. У понеділок, 23 листопада, учасники акції перекрили рух по одному з мостів через Віслу в центрі Варшави.  

На поширених ЗМІ кадрах видно, як кілька десятків учасників акції протесту встрявали в сутички з поліцією перед будівлею міністерства освіти. Саму будівлю міносвіти Польщі оточили правоохоронці. Демонстранти вигукували гасла: "Безкоштовна освіта, безкоштовні аборти!"

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Міністр освіти Польщі Пшемислав Чарнек вважається прихильником жорсткої лінії в лавах націонал-консервативної правлячої польської партії "Право і справедливість" (ПіС). Раніше цей урядовець був причетний до організації ненависницьких та гомофобських акцій, ціллю яких ставали члени ЛГБТІ-спільноти.

Нагадаємо, 22 жовтня Конституційний суд Польщі ухвалив рішення про те, що переривання вагітності через патологію плоду не відповідає конституції країни. До того аборти в Польщі дозволялися у разі небезпеки для здоров'я матері, в разі істотних вад розвитку плоду та вагітності внаслідок зґвалтування. Згідно з новим рішенням суду, переривання вагітності має бути забороненим також у разі серйозних вад розвитку ненародженої дитини. Це спровокувало масові акції протесту в країні.

Рішення суду мало набути чинності 2 листопада, однак вже 3 листопада стало відомо, що польський уряд вирішив відкласти виконання рішення Конституційного суду щодо посилення заборони абортів.

Нині масові акції проти цього рішення Конституційного суду відбуваються в Польщі щопонеділка.

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Тисячі поляків знову протестують проти посилення заборони на аборти

У багатьох містах Польщі другий день поспіль тисячі людей виходять на вулиці, протестуючи проти рішення Конституційного суду про посилення заборони на аборти.  

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