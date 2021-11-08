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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "протести в Польщі".
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У МОЗ Польщі після багатотисячних протестів по всій країні наголосили, що аборти дозволені в разі загрози здоров'ю і життю вагітної жінки. Демонстранти вимагали скасувати законодавчі обмеження на переривання вагітності.
У Польщі жінки повстали проти посилення заборони абортів. До них долучаються незадоволені тим, як уряд бореться проти COVID-19. Чи може це розхитати крісло під Ярославом Качинським, Матеушем Моравецьким, Анджеєм Дудою та правлячою партією "Право і справедливість"?