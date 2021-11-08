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Протести в Польщі

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "протести в Польщі".

Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

МОЗ Польщі роз'яснив законність абортів у разі небезпеки для життя жінки

МОЗ Польщі роз'яснив законність абортів у разі небезпеки для життя жінки 08.11.2021

У МОЗ Польщі після багатотисячних протестів по всій країні наголосили, що аборти дозволені в разі загрози здоров'ю і життю вагітної жінки. Демонстранти вимагали скасувати законодавчі обмеження на переривання вагітності.
У Польщі знову протестують проти закону про аборти

У Польщі знову протестують проти закону про аборти 08.03.2021

На Міжнародний жіночий день у Польщі попри заборону на масові акції відновилися протести проти закону про аборти.

Заборона абортів: жінки з Польщі змушені порушувати закон (11.02.2021) 11.02.2021

Щороку близько 200 000 жінок з Польщі роблять аборти або за кордоном, або незаконно вдома. Одна з них відверто розповіла DW свою історію.
Заборона абортів у Польщі: розгнівані жінки не здаються

Заборона абортів у Польщі: розгнівані жінки не здаються 29.01.2021

У Польщі не вщухають протести проти жорсткої заборони абортів. Конституційний суд остаточно заборонив переривати вагітність, навіть якщо плід невиліковно хворий. Опоненти вважають рішення нелегітимним.

У Польщі тисячі людей протестували проти заборони абортів

У Польщі тисячі людей протестували проти заборони абортів 28.01.2021

Тисячі людей у містах Польщі вийшли на акції протесту після набуття чинності рішенням Конституційного суду щодо заборони абортів.
Протести у Польщі: поляків обурила заборона абортів і коронавірус (06.11.2020)

Протести у Польщі: поляків обурила заборона абортів і коронавірус (06.11.2020) 06.11.2020

У Польщі жінки повстали проти посилення заборони абортів. До них долучаються незадоволені тим, як уряд бореться проти COVID-19. Чи може це розхитати крісло під Ярославом Качинським, Матеушем Моравецьким, Анджеєм Дудою та правлячою партією "Право і справедливість"?
Коментар: Політичний цинізм у Польщі в часи коронавірусу

Коментар: Політичний цинізм у Польщі в часи коронавірусу 28.10.2020

Рішення конституційного суду щодо абортів спричинило у Польщі масові протести жінок. Цей вердикт під час пандемії COVID-19 міг базуватися на цинічному розрахунку, вважає Бартош Дудек.
ЄС та Польща провели нараду щодо суперечливої судової реформи

ЄС та Польща провели нараду щодо суперечливої судової реформи 27.06.2018

Країни-члени ЄС та Польща обговорили суперечливу судову реформу. Санкцій проти Варшави поки що не запроваджуватимуть.
Тисячі поляків у Варшаві протестували проти політики уряду

Тисячі поляків у Варшаві протестували проти політики уряду 12.05.2018

На вулиці Варшави вийшли тисячі громадян для участі в антиурядовій демонстрації. Мітингарі вимагали свободи, демократії та повернення Польщі до проєвропейського курсу.
У Польщі протестували проти судової реформи

У Польщі протестували проти судової реформи 25.11.2017

Акції протесту відбулися в Варшаві, Вроцлаві, Познані та інших містах. Протестувальники побоюються, що зміни до законів, запропоновані президентом Анджеєм Дудою, дадуть уряду можливість контролювати правосуддя.
Які кроки польської влади найбільше обурили протестувальників? (відео)

Які кроки польської влади найбільше обурили протестувальників? (відео) 10.08.2017

У Польщі не вщухають масові протести проти реформ правлячої партії "Право і справедливість". Схоже, у протестувальників увірвався терпець. Все, що потрібно знати про ситуацію в Польщі, - в репортажі DW.

"Ні" судовій реформі: масштабні протести в Польщі (21.07.2017) 21.07.2017

У Польщі відбулися одні з наймасштабніших мітингів проти правлячої партії "Право та справедливість". Десятки тисяч поляків протестують проти судової реформи, яка, на їхню думку, призведе до контролю уряду над судом.

У Польщі відбулася акція протесту проти спірної судової реформи

У Польщі відбулася акція протесту проти спірної судової реформи 15.07.2017

Поляки вийшли на демонстрацію проти реформи, яка підпорядковує суди уряду й парламенту. Мітингувальники вимагали від президента Дуди накласти вето на законопроект.
Протести в Польщі: що саме заборонять журналістам у парламенті

Протести в Польщі: що саме заборонять журналістам у парламенті 17.12.2016

У Польщі не вщухають протести проти планів правлячої партії країни обмежити роботу парламентських журналістів. DW з'ясовувала, що саме їм збираються заборонити та чи є для цього підстави.
Масові протести в Польщі : Туск - вже не народний улюбленець

Масові протести в Польщі : Туск - вже не народний улюбленець 16.09.2013

Прем'єр-міністру Польщі Дональду Туску нині доводиться несолодко. Серед людей зростає невдоволення його політикою. Минулими вихідними у Варшаві відбулися найбільші за останній час протести.