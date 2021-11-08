Протести в Польщі

Протести у Польщі: поляків обурила заборона абортів і коронавірус (06.11.2020)

У Польщі жінки повстали проти посилення заборони абортів. До них долучаються незадоволені тим, як уряд бореться проти COVID-19. Чи може це розхитати крісло під Ярославом Качинським, Матеушем Моравецьким, Анджеєм Дудою та правлячою партією "Право і справедливість"?