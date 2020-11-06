У Польщі тисячі людей протестували проти заборони абортів

На вулиці польських міст ввечері у середу, 27 січня, вийшли тисячі людей, які протестували проти набуття чинності рішенням Конституційного суду Польщі про посилення заборони абортів.

У Варшаві демонстранти спочатку зібралися біля будівлі суду, а потім пройшли ходою до штаб-квартири правлячої в країні партії "Право і справедливість" ("ПіС"), повідомляє інформагенція AFP. Протестувальники вигукали гасла за право жінок на аборт та проти "ПіС". На їхніх плакатах були написи "Я думаю, я відчуваю, я вирішую" та "Свобода вибору без терору". Акції протесту пройшли також у Лодзі, Вроцлаві, Щецині та Катовіце.

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Демонстрації були мирними, проте їхні учасники фактично ігнорували карантинні обмеження, запроваджені в країні у зв'язку з пандемією COVID-19. У наступні дні в країні очікується подальші акції протесту.

Рішення про те, що аборт через патологію плода суперечить основному закону країни, ухвалено Конституційним судом Польщі ще 22 жовтня минулого року. Винятки були зроблені лише для вагітності, коли вона загрожує життю жінки, або якщо жінка завагітніла внаслідок зґвалтування або інцесту. Ця постанова фактично запровадила заборону на аборти у Польщі.

Це рішення суду мало набути чинності ще 2 листопада минулого року, однак 3 листопада стало відомо, що польський уряд вирішив відкласти впровадження цього рішення через хвилю масових протестів, що прокотилися країною.