 У Польщі відновилися антиурядові протести | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.12.2020

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Новини

У Польщі відновилися антиурядові протести

У польських містах у неділю знову відбулися багатотисячні антиурядові акції протесту, у яких взяли участь представники різних верств населення.

Акція протесту в Варшаві

Акція протесту в Варшаві

На вулиці Варшави та інших міст Польщі у неділю, 13 грудня, на антиурядові демонстрації, які проводилися в рамках протестів проти посилення заборони абортів, знову вийшли тисячі людей. 

У Варшаві участь в акції протесту взяли сотні людей, які скандували антиурядові гасла і несли транспаранти з написами на підтримку права на аборти, а також тримали прапори Польщі, ЄС та ЛГБТ, передає агентство dpa. 

Щоб уникнути звинувачень у порушенні карантинних обмежень і заборони на масові громадські збори, організатори демонстрації назвали її спонтанною прогулянкою.

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Як повідомляється, шлях демонстрантам кілька разів перегороджували поліцейські кордони, але протестувальники з гаслами "Ми йдемо за свободою!" зрештою дісталися до району Жолібож, де розташований будинок Ярослава Качинського, лідера правлячої правої партії "Право і справедливість". Як і у раніше, наблизитися ближче до будинку Качинського завадила велика кількість поліцейських у спецодязі, яка неодноразово закликала протестувальників розійтися.

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Протести у Польщі: поляків обурила заборона абортів і коронавірус (06.11.2020)

Акції протесту у Польщі, які спочатку були викликані спротивом проти посилення заборони абортів, поступово перетворюються на більш ширші протести, до яких долучаються представники інших верств населення, незадоволених діями влади, наприклад підприємці і противники коронавірусних обмежень. Цієї неділі антиурядові протести збіглися з 39-ю річницею запровадження в Польщі воєнного стану комуністичним режимом Ярузельського, спрямованого проти лідерів опозиції і руху "Солідарність". Тому у Варшаві під час акції протесту учасники порівнювали дії польської поліції, яка останнім часом піддається жорсткій критиці за надмірне застосування сили, з репресіями комуністів.

Протести у Польщі проти посилення заборони абортів

Нагадаємо, з кінця жовтня Польщею прокотилася хвиля численних вуличних протестів проти рішення Конституційного суду, який визнав неконституційним закон про припинення вагітності через вроджені вади у плода. Винятки були зроблені лише для вагітності, коли вона загрожує життю жінки, або якщо жінка завагітніла в результаті згвалтування або інцесту. Ця постанова фактично вводить заборону на аборти у Польщі. Рішення суду мало набути чинності 2 листопада, однак вже 3 листопада стало відомо, що польський уряд вирішив відкласти виконання цього рішення.

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Під час протестів проти рішення Конституційного суду на вулиці польських міст виходили сотні тисяч противників заборони абортів. Частина демонстрантів була агресивно налаштована проти католицької церкви, яка традиційно виступає проти абортів. На ранніх стадіях протестів були зафіксовані випадки, коли протестувальники зривали проведення церковних служб. Наприклад під час проведення у Польщі акції "Йду на месу" протестувальники заходили в храми з плакатами, закликаючи до захисту прав жінок і повернення їм можливості самим вирішувати, переривати вагітність чи ні.

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