 У Польщі знову протестують проти закону про аборти | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.03.2021

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Новини

У Польщі знову протестують проти закону про аборти

На Міжнародний жіночий день у Польщі попри заборону на масові акції відновилися протести проти закону про аборти.

Польські жінки на протестах 8 березня у Варшаві

Польські жінки на протестах 8 березня у Варшаві

У Польщі в понеділок, 8 березня, на Міжнародний жіночий день демонстранти знову вийшли на вулиці, щоби висловити свій протест проти посилення заборони абортів у країні.

У центрі Варшави сотні людей зібралися під гаслом "Жіночий день без компромісів". Вони несли плакати з написами "Її тіло, її вибір" та "В ім'я матері, доньки та сестри". Поліцейські через гучномовці застерегли активістів, що в умовах пандемії коронавірусу не дозволено проведення демонстрацій. Протести відбулися також в інших містах Польщі, зокрема в Лодзі та Познані.

Нагадаємо, 27 січня набула чинності майже повна заборона на аборти у Польщі. Раніше переривання вагітності було можливе після зґвалтування, за умови небезпеки для життя або здоров'я матері або якщо діагностовано тяжку патологію плоду. Тепер же остання передумова більше не діє. Рішення про те, що аборт через патологію плоду суперечить основному закону країни, було ухвалено Конституційним судом Польщі ще 22 жовтня минулого року. Винятки були зроблені лише для вагітності, коли вона загрожує життю жінки, або якщо жінка завагітніла внаслідок зґвалтування або інцесту.

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Такий підхід до абортів підтримує католицька церква Польщі, а також керівництво правлячої партії "Право і справедливість" (ПіС). 71-річний глава партії Ярослав Качинський - сам бездітний і неодружений  - вважає, що і смертельно хворі діти мають бути народжені, аби "бути хрещеними і похованими".

Щороку у Польщі роблять менше 2000 легальних абортів. Однак, за оцінками організацій захисту прав жінок, близько 200 тисяч польських жінок щороку роблять незаконні аборти або їдуть робити цю операцію в інші країни. Правозахисники побоюються, що ця кількість продовжуватиме зростати через посилення законодавства.

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