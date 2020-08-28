У ЄС схвалили процедуру санкцій за наступ на верховенство права

Попри спротив Польщі та Угорщини більшість країн-членів ЄС схвалили в середу, 30 вересня, санкційний механізм, який можна буде застосовувати до держав ЄС, які допускають порушення принципу верховенства права. Цю ініціативу висунула Німеччина, яка зараз головує в ЄС, повідомляє агентство dpa.

Принцип дії механізму полягає в тому, що Євросоюз зможе обмежити виділення коштів для країн-порушниць у разі, якщо ці порушення шкодять управлінню бюджетом або фінансовим інтересам ЄС. Тепер санкційний інструмент розглянуть у Європарламенті, і євродепутати можуть зробити його ще жорсткішим, адже раніше дехто з них критикував пропонований механізм як неефективний.

Польща та Угорщина виступають проти створення санкційного механізму, який Єврокомісія запропонувала ще 2018 року як відповідь на побоювання щодо незалежності судової влади та преси в кількох країнах ЄС. Варшава та Будапешт погрожували заблокувати прийняття бюджету ЄС та антикризового фонду, якщо механізм буде схвалено. Щодо обох країн у Брюсселі вже кілька років триває процедура, яка зрештою може призвести до позбавлення країн права голосу в ЄС.

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Крім того, у середу Єврокомісія у своєму звіті, присвяченому стану верховенства права у країнах-членах блоку, розкритикувала у цьому зв'язку Угорщину та Польщу. Згідно з поширеними інформагенціями витягами з цього звіту, який має були офіційно оприлюднений пізніше у середу, в Єврокомісії "серйозно занепокоєні" питанням дотримання судової незалежності як у Польщі, так і в Угорщині.