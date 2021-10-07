Конституційний трибунал Польщі: Частина договорів ЄС суперечить конституції

Конституційний трибунал Республіки Польща постановив, що частина договорів Європейського Союзу суперечить польській конституції. Відповідне рішення орган конституційного правосуддя в Польщі ухвалив у четвер, 7 жовтня.

"Спроби Суду ЄС втрутитися у польські правові механізми порушує… правила, які надають пріоритет конституції (Польщі) та правила, які передбачають повагу до суверенітету в умовах процесу європейської інтеграції", - сказано у постанові Конституційного трибуналу Польщі, повідомляє агенція dpa.

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"Верховенство конституційного права над іншими джерелами права прямо передбачено конституцією Республіки Польща. Сьогодні (вчергове) це було чітко підтверджено Конституційним трибуналом", - написав у Twitter речник польського уряду Пьотр Мюллер.

У Єврокомісії висловили свою стурбованість рішенням Конституційного трибуналу Польщі. Так, єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, заявив, що Брюссель вживатиме "усі засоби", щоб забезпечити повагу до права ЄС у Польщі.

Суперечка між Брюсселем і Варшавою через судову реформу

Це провадження було відкрито у Конституційному трибуналі у липні цього року за зверненням польського прем'єр-міністра Матеуша Моравецького. Перед цим Суд ЄС постановив, що законодавство ЄС має пріоритет над польським національним законодавством. Це рішення стосувалося процедури призначення суддів у Польщі під керівництвом націонал-консервативної партії "Право і справедливість".

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У Брюсселі вважають, що судова реформа, яка відбувається у Польщі в останні роки, призводить до зменшення незалежності судової гілки влади і руйнування системи балансу влади в цій країні. Європарламент у вересні ухвалив резолюцію з закликом до Моравецького відкликати своє звернення до Конституційного трибуналу, наголосивши на "фундаментальній природі верховенства права ЄС як основи права ЄС".