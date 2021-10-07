 Конституційний трибунал Польщі: Частина договорів ЄС суперечить конституції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.10.2021

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Конституційний трибунал Польщі: Частина договорів ЄС суперечить конституції

Польська конституція має найвищий пріоритет, вказав Конституційний трибунал Польщі у відповідь на звернення прем'єра країни Матеуша Моравецького.

Конституційний трибунал Республіки Польща

Конституційний трибунал Польщі

Конституційний трибунал Республіки Польща постановив, що частина договорів Європейського Союзу суперечить польській конституції. Відповідне рішення орган конституційного правосуддя в Польщі ухвалив у четвер, 7 жовтня.

"Спроби Суду ЄС втрутитися у польські правові механізми порушує… правила, які надають пріоритет конституції (Польщі) та правила, які передбачають повагу до суверенітету в умовах процесу європейської інтеграції", - сказано у постанові Конституційного трибуналу Польщі, повідомляє агенція dpa.

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"Верховенство конституційного права над іншими джерелами права прямо передбачено конституцією Республіки Польща. Сьогодні (вчергове) це було чітко підтверджено Конституційним трибуналом", - написав у Twitter речник польського уряду Пьотр Мюллер.

У Єврокомісії висловили свою стурбованість рішенням Конституційного трибуналу Польщі. Так, єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, заявив, що Брюссель вживатиме "усі засоби", щоб забезпечити повагу до права ЄС у Польщі.

Суперечка між Брюсселем і Варшавою через судову реформу

Це провадження було відкрито у Конституційному трибуналі у липні цього року за зверненням польського прем'єр-міністра Матеуша Моравецького. Перед цим Суд ЄС постановив, що законодавство ЄС має пріоритет над польським національним законодавством. Це рішення стосувалося процедури призначення суддів у Польщі під керівництвом націонал-консервативної партії "Право і справедливість".

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У Брюсселі вважають, що судова реформа, яка відбувається у Польщі в останні роки, призводить до зменшення незалежності судової гілки влади і руйнування системи балансу влади в цій країні. Європарламент у вересні ухвалив резолюцію з закликом до Моравецького відкликати своє звернення до Конституційного трибуналу, наголосивши на "фундаментальній природі верховенства права ЄС як основи права ЄС".

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