ЄС стягне мільйони євро із допомоги для Польщі

Через судову суперечку з Польщею Європейська комісія вперше стягне мільйони євро із коштів допомоги ЄС для цієї країни. Як повідомив у вівторок, 8 лютого, офіційний представник Єврокомісії Балаш Уйварі, таким чином Брюссель реагує на відмову Польщі виконати постанову Європейського суду в Люксембурзі.

У вересні 2021 року Суд ЄС прийняв рішення, згідно якого Польща має виплачувати Євросоюзу по 500 тисяч євро за кожен день невиконання постанови суду про припинення видобутку вугілля в кар'єрі "Туров", який розташовано поблизу Чехії та німецької федеральної землі Саксонія.

Наприкінці лютого 2021 року Чехія подала скаргу до суду ЄС, у якій звинуватила Польщу в тому, що через розширення польського вугільного розрізу в прикордонних районах Чехії різко знизився рівень підземних вод. Жителі прилеглих населених пунктів також скаржаться на шум та пил.

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Сума боргу зростає

21 травня суд ЄС задовільнив позов Чехії та зобов’язав Польщу негайно закрити вугільний кар’єр "Туров". Польща відмовилась виконувати рішення, пояснюючи це тим, що воно є неприпустимим втручанням у забезпечення безпеки країни, оскільки із розрізом "Туров" пов’язане виробництво електроенергії.

Як результат Єврокомісія оголосила, що спочатку скоротить кошти ЄС для Польщі на суму штрафу, нарахованого за перший місяць після винесення рішення, що відповідає еквіваленту 15 млн євро.

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"Комісія виконує свої юридичні зобов’язання щодо стягнення штрафів, які накладає суд", - підкреслив спікер Єврокомісії Балаш Уйварі під час обґрунтування рішення.

Постанова Єврокомісії набере силу за десять днів після після повідомлення Польщі, чия сума боргу вже виросла майже до 100 мільйонів євро. Варшава нещодавно дала зрозуміти, що готова поступитися у цьому конфлікті.

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