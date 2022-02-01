 Польща надасть Україні боєприпаси, ПЗРК і дрони | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.02.2022

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Новини

Польща надасть Україні боєприпаси, ПЗРК і дрони

Про військову допомогу Україні заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький напередодні візиту до Києва. За його словами, словесної солідарності сьогодні недостатньо.

Український військовий на позиціях ЗСУ біля Донецька

Український військовий на позиціях ЗСУ біля Донецька

Польща готова надати Україні військову допомогу у вигляді боєприпасів, переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК) "Грім" та безпілотних літальних апаратів різного типу. Про це під час брифінгу у Варшаві заявив польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький перед вильотом до Києва у вівторок, 1 лютого.

"Звичайно, ми солідарні з нашими сусідами-українцями у світлі загрози, яку вони зараз відчувають з боку Росії. Однак солідарність і слова сьогодні недостатні, зараз їх треба перековувати у дії", - цитує його агенція "Укрінформ". Моравецький додав, що з цієї та інших причин, які пов’язані "з дуже небезпечною воєнною ситуацією", яка склалася в Україні, Польща надасть Києву оборонну зброю.

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Польский прем'єр зазначив, що під час зустрічі у Києві з президентом України Володимиром Зеленським і прем’єр-міністром Денисом Шмигалем має намір уточнити, якої саме військової допомоги потребують українці, щоб вони могли захищатися від можливої агресії з боку Росії. Відповідаючи на запитання, яку конкретно військову допомогу Польща планує передати Україні, Моравецький зазначив: "Боєприпаси, ПЗРК "Грім" і дрони різного типу".

Глава польського уряд додав, що Україні також передадуть гуманітарну допомогу, зокрема предмети першої необхідності.

Сьогодні у Києві з візитом також чекать на британського прем'єра Бориса Джонсона. Напередодні поїздки уряд Великобританії заявив про надання Україні допомоги в розмірі 88 мільйонів фунтів стерлінгів, які спрямують на підтримку стабільного державного управління та енергетичної незалежності. 

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