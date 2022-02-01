Польща надасть Україні боєприпаси, ПЗРК і дрони

Польща готова надати Україні військову допомогу у вигляді боєприпасів, переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК) "Грім" та безпілотних літальних апаратів різного типу. Про це під час брифінгу у Варшаві заявив польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький перед вильотом до Києва у вівторок, 1 лютого.

"Звичайно, ми солідарні з нашими сусідами-українцями у світлі загрози, яку вони зараз відчувають з боку Росії. Однак солідарність і слова сьогодні недостатні, зараз їх треба перековувати у дії", - цитує його агенція "Укрінформ". Моравецький додав, що з цієї та інших причин, які пов’язані "з дуже небезпечною воєнною ситуацією", яка склалася в Україні, Польща надасть Києву оборонну зброю.

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Польский прем'єр зазначив, що під час зустрічі у Києві з президентом України Володимиром Зеленським і прем’єр-міністром Денисом Шмигалем має намір уточнити, якої саме військової допомоги потребують українці, щоб вони могли захищатися від можливої агресії з боку Росії. Відповідаючи на запитання, яку конкретно військову допомогу Польща планує передати Україні, Моравецький зазначив: "Боєприпаси, ПЗРК "Грім" і дрони різного типу".

Глава польського уряд додав, що Україні також передадуть гуманітарну допомогу, зокрема предмети першої необхідності.

Сьогодні у Києві з візитом також чекать на британського прем'єра Бориса Джонсона. Напередодні поїздки уряд Великобританії заявив про надання Україні допомоги в розмірі 88 мільйонів фунтів стерлінгів, які спрямують на підтримку стабільного державного управління та енергетичної незалежності.