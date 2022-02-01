Великобританія виділить Україні 88 мільйонів фунтів стерлінгів

Великобританія у вівторок, 1 лютого, заявила про надання Україні допомоги в розмірі 88 мільйонів фунтів стерлінгів, які спрямують на підтримку стабільного державного управління та енергетичної незалежності. Про це йдеться у повідомленні британського уряду, опублікованому напередодні візиту прем’єр-міністра Бориса Джонсона до України.

"88 мільйонів фунтів стерлінгів у рамках нового фінансування, в тому числі з Фонду доброго врядування Великобританії, підтримають зусилля, спрямовані на зниження енергетичної залежності України від Росії", - йдеться у повідомленні.

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Візит Джонсона в Україну

Джонсон у вівторок вирушить до Києва для переговорів з президентом України Володимиром Зеленським, оскільки напруженість на кордоні з Росією продовжує зростати, зазначається у повідомленні. "Подальше вторгнення Росії матиме серйозні гуманітарні наслідки, і Великобританія продовжує закликати Росію до повноцінної участі у перемовинах з НАТО", - цитують в урядовому повідомленні британського прем’єра.

Крім Джонсона з візитом в Україні 1 лютого перебуватимуть прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький та прем’єр Нідерландів Марк Рютте. Очікується, що Україна, Великобританія та Польща оголосять про новий формат співпраці.

Також цього тижня у Джонсона запланована розмова з президентом РФ Володимиром Путіним телефоном. Як зазначається у повідомленні, британський прем'єр знову заявить про необхідність відвести російські війська від кордону з Україною та вжити заходи для дипломатичного врегулювання конфлікту. Дата переговорів поки невідома.

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Допомога Україні від Великобританії

У січні Україна отримала від Великобританії протитанкову зброю: гранатомети NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon) із ефективною дальністю стрільби до 800 метрів.

У свою чергу Верховна Рада ратифікувала рамкову угоду про кредит у Великобританії до 1,7 мільярда фунтів стерлінгів на розвиток Військово-морських сил України. Їх витратять на закупівлю двох протимінних кораблів, спільного будівництва восьми ракетних катерів та фрегата.