Великобританія виділить Україні 88 мільйонів фунтів стерлінгів

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Кошти спрямують на підтримку стабільного державного управління та енергетичної незалежності України. Про це оголосили напередодні візиту британського прем’єр-міністра Бориса Джонсона до Києва.
Великобританія у вівторок, 1 лютого, заявила про надання Україні допомоги в розмірі 88 мільйонів фунтів стерлінгів, які спрямують на підтримку стабільного державного управління та енергетичної незалежності. Про це йдеться у повідомленні британського уряду, опублікованому напередодні візиту прем’єр-міністра Бориса Джонсона до України.
"88 мільйонів фунтів стерлінгів у рамках нового фінансування, в тому числі з Фонду доброго врядування Великобританії, підтримають зусилля, спрямовані на зниження енергетичної залежності України від Росії", - йдеться у повідомленні.
Читайте також: Єврокомісія про високі ціни на газ: чи винна Росія і чи допоможе Україна?
Джонсон у вівторок вирушить до Києва для переговорів з президентом України Володимиром Зеленським, оскільки напруженість на кордоні з Росією продовжує зростати, зазначається у повідомленні. "Подальше вторгнення Росії матиме серйозні гуманітарні наслідки, і Великобританія продовжує закликати Росію до повноцінної участі у перемовинах з НАТО", - цитують в урядовому повідомленні британського прем’єра.
Крім Джонсона з візитом в Україні 1 лютого перебуватимуть прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький та прем’єр Нідерландів Марк Рютте. Очікується, що Україна, Великобританія та Польща оголосять про новий формат співпраці.
Також цього тижня у Джонсона запланована розмова з президентом РФ Володимиром Путіним телефоном. Як зазначається у повідомленні, британський прем'єр знову заявить про необхідність відвести російські війська від кордону з Україною та вжити заходи для дипломатичного врегулювання конфлікту. Дата переговорів поки невідома.
Читайте також: Загроза вторгнення РФ: чи готові українці оборонятися
У січні Україна отримала від Великобританії протитанкову зброю: гранатомети NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon) із ефективною дальністю стрільби до 800 метрів.
У свою чергу Верховна Рада ратифікувала рамкову угоду про кредит у Великобританії до 1,7 мільярда фунтів стерлінгів на розвиток Військово-морських сил України. Їх витратять на закупівлю двох протимінних кораблів, спільного будівництва восьми ракетних катерів та фрегата.