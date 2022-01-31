Росія виключає напад на Україну у разі провалу переговорів щодо безпеки

Росія заперечує намір вторгатися в Україну, заявив постійний представник РФ при ООН Василь Небензя у понеділок, 31 січня у Нью-Йорку, де відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо українсько-російського напруження.

"У якому контексті ви пов'язуєте наші переговори з європейської та глобальної безпеки та так званим нападом на Україну, начебто якщо вони проваляться, ми вторгнемося в Україну? Я можу це виключити", - зазначив Небензя під час виступу, передає агенція "Інтерфакс".

Відповідаючи на запитання про те, чи є якісь обставини, за яких російські війська перетнуть український кордон, постпред РФ зазначив: "Не мені вирішувати, що може статися, але жоден російський політик, жодна публічна постать, ніхто не казав, що ми плануємо напасти на Україну". Водночас Небензя заявив, що Росія не виключає провокацій з української сторони.

РФ заперечує кількість військ на кордонах

Під час самого засідання постпред РФ спростував твердження про 100 тисяч російських військових на кордоні з Україною.

"Звідки взялася цифра у 100 тисяч військовослужбовців, які розташовані, як ви стверджуєте, на російсько-українському кордоні (хоча це не так)? Ми ніде цю цифру не називали і не підтверджували", - сказав Небензя. Він наголосив, що російські військовослужбовці перебувають у місцях своєї дислокації, де вони були й раніше, "а зовсім не на російсько-українському кордоні". При цьому заступник постійного представника Великої Британії при ООН Джеймс Каріукі заявив, що накопичення військ РФ з трьох сторін України - це не звичайне розгортання сил, а "найбільше нарощування військової могутності в Європі за десятиліття".

Карта розміщення російських військ на українському кордоні

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця під час засідання повідомив, що нараз поблизу кордонів України й у Криму зосереджено близько 130 тисяч російських військовослужбовців.

США і Франція: наслідки будуть жахливими

Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, виступаючи на засіданні, назвала дії Росії на кордоні Україною "безвідповідальними" та "провокаційними".

При цьому вона повторила, що США прагнуть йти шляхом дипломатії і закликала Росію теж обрати цей шлях. Томас-Грінфілд заявила, що у разі нападу США та союзники будуть "рішучими та єдиними", а наслідки для РФ - жахливими.

Таку ж думку висловив представник Франції при ООН Ніколя де Рів'єр. "Будь-яке нове посягання Росією на суверенітет і територіальну цілісність України матиме величезні наслідки та серйозну ціну. Європейці працюють над скоординованими обмежувальними заходами і разом зі своїми партнерами готові реагувати", - цитує дипломата "Інтерфакс-Україна".

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"Безпекові вимоги" Росії

У грудні Росія почала вимагати від США та НАТО надати їй "гарантії безпеки". Йдеться про два документи - Договір між РФ та США про гарантії безпеки та Угоду про заходи забезпечення безпеки РФ та держав-членів НАТО. Серед іншого Москва наполягає на юридичних гарантіях того, що Україна не стане членом НАТО. Північноатлантичний альянс відмовляє у цих вимогах та наголошує, що двері НАТО залишатимуться відкритими.

26 січня США та НАТО дали письмову відповідь РФ на її "безпекові пропозиції". У Кремлі цю відповідь назвали такою, яка "дає не дуже багато приводів для оптимізму". Там також пообіцяли, що Москва офіційно відповість на зустрічні пропозиції Вашингтона, але коли це відбудеться не відомо. Самого тексту відповіді у публічному доступі немає.