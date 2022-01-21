Зустріч Блінкена і Лаврова: США дадуть РФ відповідь на безпекові пропозиції наступного тижня

Сполучені Штати Америки наступного тижня дадуть письмові відповіді на проєкт угоди Росії щодо так званих гарантій безпеки. Про це повідомив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров після зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном у Женеві в п’ятницю, 21 січня.

За його словами, під час переговорів РФ почула усну реакцію на свої пропозиції з питаннями-уточненнями від американської сторони. "Зустріч була проміжна. Блінкен сказав, що задоволений. Обмін думок допоможе їм наступного тижня, на чому наголосили декілька разів, надати нам письмову відповідь. Завершили тим, що наступного тижня США мають надати нам письмові відповіді на всі наші пропозиції", - сказав Лавров журналістам після майже двохгодинної зустрічі з Блінкеном.

Глава МЗС РФ зауважив, що вирішувати, чи оприлюднювати відповідь публічно буде США. Але сам Лавров вважає, що було би логічним показати відповідь людям, тому проситиме Блінкена опублікувати документ.

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Згодом Блінкен підтвердив, що наступного тижня США дадуть відповідь щодо безпекових пропозиції РФ. Утім, за його словами, це буде не пряма відповідь, а Вашингтон підніме власні питання. "Ми очікуємо, що зможемо поділитися з Росією своїми проблемами та ідеями більш детально в письмовій формі наступного тижня, і ми погодилися на подальші дискусії після цього", - цитує держсекретаря агенція AFP.

Він зазначив, що планує знову зустрітися з Лавровим і не виключає саміту між президентами США Джо Байденом і Росії Володимиром Путіним.

США: РФ має довести, що не планує вторгнення в Україну

Водночас Блінкен наголосив, що США не підуть на кроки, які перешкоджали би суверенному праву українського народу писати своє власне майбутнє". Він закликав Лаврова довести свою заяву про те, що РФ не планує нового вторгнення в Україну. "Якщо Росія хоче почати переконувати світ, що у неї немає агресивних намірів щодо України, дуже хорошим сигналом була би деескалація, виведення військових від кордону України", - сказав він.

Загалом дежрсекретар США назвав розмову з Лавровим "відвертою і предметною", зазначивши, що це були не переговори, а відвертий обмін побоюваннями та ідеями. "Ми не очікували, що сьогодні відбудуться якісь серйозні прориви, але я вважаю, що зараз ми знаходимося на чіткому шляху з точки зору розуміння проблем і позицій один одного", - сказав Блінкен.

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Безпекові вимоги Росії

Напрацьовані Росією пропозиції до США і НАТО щодо питань безпеки містять вимогу про виведення сил, техніки та озброєнь з метою повернення до конфігурації 1997 року на території країн, які тоді не були членами НАТО. До них належать і Болгарія і Румунія.

Крім того, РФ вимагає від НАТО припинити розміщення ударних систем озброєння поблизу російських кордонів, а також не приймати нових членів, зокрема, України.

10 січня у Женеві відбулись перші переговори між США та РФ, на яких Москві та Вашингтону не вдалось досягнути прогресу в питанні заборони членства України в НАТО. В Альянсі наголошують, що лише Київ та 30 країн-членів організації можуть вирішувати питання готовності України до вступу в НАТО.

В Альянсі вважають, що Москва спеціально нагнітає ситуацію на кордонах з Україною, аби загроза можливого вторгнення підштовхнула НАТО до поступок. У РФ підготовку до вторгнення заперечують.