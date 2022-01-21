Держсекретар США Блінкен: Ризик вторгнення РФ в Україну реальний і високий

Держсекретар Сполучених Штатів Америки (США) Ентоні Блінкен заявив, що ризик вторгнення Росії до України є реальним та високим. Про це він заявив у ефірі німецького телеканалу ZDF у четвер, 20 січня.

Блінкен не оминув резонансне висловлювання президента США Джо Байдена про можливість "незначного вторгнення" РФ до сусідньої країни. За словами глави Держдепу, американський лідер у своїй заяві мав на увазі сценарії, які виключають введення російських військ в Україну, але можуть призвести до результатів, подібних до того, чого намагається добитися Росія. "Наприклад, спробу організувати державний переворот, що веде до зміни уряду, з використанням гібридних методів та сил спеціального призначення", - пояснив Блінкен.

"Якщо російський солдат перетинає український кордон - це означає серйозну проблему", - наголосив він. Глава Держдепу назвав таку перспективу "явним нападом на Україну, чи то один солдат, чи тисяча".

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Повернення в часи "холодної війни"

Блінкен також заявив на пресконференції в Берліні у четвер, 20 січня, що російська агресія проти України може підштовхнути Європу до розколів, подібних до тих, які розділили Німеччину та Європу під час "холодної війни".

Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час зустрічі в Берліні, Німеччина

Росія зажадала від НАТО письмових гарантій того, що Україна ніколи не стане частиною Альянсу. За словами Блінкена, це порушує принцип, за яким нації можуть ухвалювати власні рішення.

"Якщо дозволити Росії безкарно порушувати ці принципи, це потягне нас усіх назад у набагато більш небезпечні та нестабільні часи, коли цей континент і це місто (Берлін. - Ред.) були розділені надвоє... із загрозою тотальної війни над усіма", - сказав він.

"Це також надсилає повідомлення іншим у всьому світі, що ці принципи не є непохитними", - сказав він. "Це більше, ніж конфлікт між двома країнами, і це більше, ніж зіткнення між Росією та НАТО. Це криза з глобальними наслідками. І вона вимагає глобальної уваги та дій".

Мінфін США готовий запровадити жорсткі санкції щодо Москви

Тим часом міністерство фінансів США готове запровадити жорсткіші санкції щодо Москви у разі російського вторгнення в Україну, повідомила глава відомства Джанет Єллен. Проте Вашингтон розраховує, що Москва шукатиме дипломатичного рішення, додала вона. Днем раніше про можливі безпрецедентні санкції щодо Росії повідомив президент США Байден.

Відносини Росії та країн Заходу погіршилися

Напруженість у відносинах між країнами Заходу та Росією останніми місяцями суттєво зросла. РФ перекинула до анексованого Криму та до кордону з Україною близько 100 тисяч військовослужбовців, пояснивши це військовими навчаннями. Лідери західних країн побоюються, що Москва готується до війни, проте Кремль заперечує агресивні плани.

Січнева серія переговорів Росії зі США, НАТО та Організацією з безпеки та співробітництва в Європі не принесла результатів. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону. Росія ж звинувачує країни Заходу у озброєнні України та проведенні маневрів поблизу кордонів РФ. Крім того російська влада вимагає "гарантій безпеки", у тому числі відмови Північноатлантичного альянсу від розширення на схід та прийому до свого складу України.