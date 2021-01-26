Мінфін США вперше очолить жінка - Сенат схвалив кандидатуру Єллен

Джанет Єллен стане першою жінкою на чолі міністерства фінансів США - Сенат у понеділок, 25 січня, схвалив її призначення. Кандидатуру Єллен висунув президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. У верхній палаті Конгресу вона отримала підтримку 84-х сенаторів, 15 проголосували проти призначення.
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Перше важливе завдання, яке постане перед 74-річною Єллен вже найближчим часом, - заручитися підтримкою Конгресу для нового гігантського пакета допомоги економіці з метою подолання наслідків коронавірусної кризи обсягом в 1,9 трильйона доларів США, який ініціював Байден. Проти цих планів нового президента США є чималий спротив у лавах республіканців, зазначає інформагентство AFP.
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Єллен з 2014-го по 2018 рік очолювала Федеральну резервну систему (ФРС). Вона була першою жінкою на чолі центробанку США. Єллен має авторитет серед членів обох партій. На посаді голови ФРС вона проводила м'яку монетарну політику, яка мала на меті стимулювання зростання економіки та рівня зайнятості в США. Експрезидент США Дональд Трамп, однак, не схвалив її другого терміну на цій посаді.
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Автор: Валерій Сааков