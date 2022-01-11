Росія розпочала нові військові навчання поблизу кордонів з Україною

Російські військові розпочали навчання зі стрільбою на загальновійськових полігонах, розташованих у регіонах поблизу українського кордону, а саме: у Воронезькій, Білгородській, Брянській та Смоленській областях. Про це повідомила пресслужба міністерства оборони РФ у вівторок, 11 січня.

У навчаннях беруть участь близько трьох тисяч військовослужбовців гвардійської Червонопрапорної армії Західного військового округу. До них залучено близько 300 одиниць військової техніки, зокрема танки Т-72Б3 та бойові машини піхоти БМП-2.

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"Основний фокус тактичних навчань полягатиме у виконанні вправ контрольних стрільб зі стрілецької зброї та озброєння бронетехніки, в організації маршів за активного впливу диверсійно-розвідувальних груп умовного супротивника та в обладнанні опорних пунктів", - йдеться у повідомленні російського міноборони.

Стягнення авіації РФ до України

Напередодні в американських ЗМІ повідомили про переміщення військової авіації РФ до кордону з Україною. Йшлося про ударні і транспортні гелікоптери, а також штурмові винищувачі. За даними New York Times, пересування військ сповільнилося, але біля кордону України все ще перебуває близько 85-100 тисяч військовослужбовців. За інформацією видання, через несприятливі для ймовірного нападу погодні умови президент Росії Володимир Путін змушений відкласти наземний наступ принаймні до лютого.

З осені 2021 року РФ стягує війська до кордону з Україною, що, на думку розвідок, може свідчити про підготовку до вторгнення. Як припускав міністр оборони України Олексій Резніков, найімовірнішим часом для ескалації може бути кінець січня.

Водночас під час переговорів у Женеві 10 січня між заступником міністра закордонних справ РФ Сергієм Рябковим і заступницею державного секретаря США Венді Шерман, російська сторона вчергове запевнила, що Москва не збирається нападати на Україну.

США та Європейський Союз пригрозили РФ найжорсткішими санкціями у разі вторгнення в Україну. Зокрема може йтися про відключення РФ від міжнародної платіжної системи SWIFT, припинення експорту електроніки та зупинку газопроводу "Північний потік-2".