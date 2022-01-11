Росія переміщує військову авіацію до кордону з Україною - ЗМІ

Президент Росії Володимир Путін почав вживати заходів для переміщення військових гелікоптерів до кордону з Україною. Про це американські чиновники, які побажали залишитись невідомими, повідомили американському виданню The New York Times.

Зокрема, за даними видання, йдеться про ударні і транспортні гелікоптери, а також штурмові винищувачі. Авіація стане важливою тактичною перевагою Росії, якщо Путін вирішить вторгнутися в Україну, пише The New York Times із посиланням на неназваних чиновників з адміністрації США.

Натомість кількість російських військових на кордоні з Україною поки є нижчою, ніж очікувалося. Спершу американські чиновники очікували, що додаткові російські війська прибудуть до українського кордону в грудні й на початку січня і збільшать загальне число до 175 тисяч. Поки пересування військ сповільнилося, біля кордону все ще перебуває 60 батальйонів, приблизно 85-100 тисяч військовослужбовців, і тепер росіяни розмістили там авіацію, повідомляє New York Times.

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За американськими даними, часове вікно для російського вторгнення в Україну обмежене, що продиктовано температурними умовами: холодна погода з морозом дозволила б легко пересуватися важким транспортним засобам й обладнанню. Як пише видання з посиланням на чиновників з адміністрації США, відносно м'яка зима, що має місце досі, уповільнила замерзання землі, а тому не виключено, що Путін змушений тепер відкласти наземний наступ принаймні до лютого.

За словами американських чиновників, яких цитує видання, щоб краще зрозуміти ситуацію, адміністрація Байдена залучила метеорологів, щоб вони більш уважно стежили за погодними умовами в Україні в найближчі тижні.

Під час переговорів у Женеві, що відбулися 10 січня між заступником міністра закордонних справ РФ Сергієм Рябковим і заступницею державного секретаря США Венді Шерман, російська сторона вчергове запевнила, що Москва не збирається нападати на Україну.

РФ з осені стягує війська до кордону з Україною, що, на думку розвідок України та країн Заходу, може свідчити про підготовку до вторгнення. Як припускав міністр оборони України Олексій Резніков, найімовірнішим часом для ескалації може бути кінець січня. США та Європейський Союз пригрозили РФ найжорсткішими санкціями у разі реалізації такого сценарію.