Загрози на українському кордоні: Київ недооцінює небезпеку? (відео)

З одного боку - мігранти на білорусько-польському кордоні. З іншого - скупчення російських військ. Чи здатний Київ протистояти зовнішнім небезпекам і чи не запізно реагує на них?
Створення міграційної кризи на кордоні Білорусі та Польщі має на меті відвернути увагу від дій Росії на кордоні з Україною, вважає держсекретар США Ентоні Блінкен. Таку думку поділяють також багато інших закордонних партнерів України. Загрози на кордонах України вкотре розбурхали дискусію, чи здатний Київ протистояти зовнішнім небезпекам і чи не надто пізно та хаотично реагує на них?
Замість інженерних споруд - людський ресурс. Чи зможе Україна зупинити можливий рух мігрантів з Білорусі через власний кордон? Репортаж DW з Волині.
Зближення Мінська з Москвою створює серйозні небезпеки на окремих ділянках кордону України з Білоруссю. Знімальна група DW провела з прикордонниками цілий день, аби з’ясувати, чи безпечна ситуація там.