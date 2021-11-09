 Загрози на українському кордоні: Київ недооцінює небезпеку? (відео) | Геополітика | DW | 19.11.2021

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Геополітика

Загрози на українському кордоні: Київ недооцінює небезпеку? (відео)

З одного боку - мігранти на білорусько-польському кордоні. З іншого - скупчення російських військ. Чи здатний Київ протистояти зовнішнім небезпекам і чи не запізно реагує на них?

DW-Reportage an der ukrainisch-belorussischen Grenze

Чи недооцінює Київ небезпеку на кордонах?

Створення міграційної кризи на кордоні Білорусі та Польщі має на меті відвернути увагу від дій Росії на кордоні з Україною, вважає держсекретар США Ентоні Блінкен. Таку думку поділяють також багато інших закордонних партнерів України. Загрози на кордонах України вкотре розбурхали дискусію, чи здатний Київ протистояти зовнішнім небезпекам і чи не надто пізно та хаотично реагує на них?

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Замість інженерних споруд - людський ресурс. Чи зможе Україна зупинити можливий рух мігрантів з Білорусі через власний кордон? Репортаж DW з Волині.  

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