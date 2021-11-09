Загрози на українському кордоні: Київ недооцінює небезпеку? (відео)

Створення міграційної кризи на кордоні Білорусі та Польщі має на меті відвернути увагу від дій Росії на кордоні з Україною, вважає держсекретар США Ентоні Блінкен. Таку думку поділяють також багато інших закордонних партнерів України. Загрози на кордонах України вкотре розбурхали дискусію, чи здатний Київ протистояти зовнішнім небезпекам і чи не надто пізно та хаотично реагує на них?