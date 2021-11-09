Як Україна готується захищати кордон з Білоруссю (відео)

У радіоефірі лунають голоси дикторів з Мінська, які розповідають російською про те, як Польща не пускає шукачів притулку, які намагаються перетнути кордон з боку Білорусі. Через нестійкий радіоприйом їх перебивають польські диктори, які своєю чергою розповідають про дії режиму Лукашенка та Путіна, що, на думку польських журналістів, спровокували цю кризу й дедалі більше її поглиблюють. Українські радіостанції натомість ледь чутно через поганий прийом, що на кордоні з Білоруссю трапляється доволі часто.

Села Вільшанка й Кошари у Шацькому районі Волинської області лежать, як тут кажуть, "на перехресті трьох кордонів". Кордон України з Білоруссю та Польщею знаходиться на відстані щонайбільше в один кілометр від цих населених пунктів. Мобільний телефон теж постійно ловить сигнал то операторів Білорусі, то Польщі. Від польського оператора надходить СМС-повідомлення: "Go back to Minsk!" ("Повертайтеся до Мінська!") Таким чином польська влада попереджає, що кордон з Польщею для мігрантів та шукачів притулку закритий, що б там не казали у Мінську.

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Завдання прикордонників - "залізно" стояти на лінії кордону

"Що їм сюди йти! Вони на Німеччину підуть! Нащо їм Україна?" - розмірковує місцевий житель Михайло. Пенсіонер мешкає у Вільшанці з дитинства і говорить, що в місцевих лісах мігрантів побачиш не часто. Згадує, що на початку листопада на дорозі, що йде до кордону, затримали двох громадян Куби: "Мабуть, їм нелегальні перевізники сказали, мовляв, ідіть ото прямо, там Польща, вони й пішли. А їх інспектори помітили", - додає чоловік.

Михайло з Вільшанки

За даними Державної прикордонної служби України, біля кордону з Білоруссю за дев'ять місяців було затримано 13 порушників прикордонного режиму. Часто про появу підозрілих осіб прикордонникам повідомляють місцеві жителі. "Якщо вони тут з'являться, то одразу їх до наших - на заставу - відвеземо", - каже робітник тартаку у Вільшанці Сергій та додає, що прикордонники - "залізні чоловіки, які тримають кордон на замку".

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У Польщі не виключають, що мігранти й шукачі притулку, які масово намагаються перетнути кордон країни з боку Білорусі, спробують прорватися через кордон з Україною. Це маловірогідний сценарій, але можливий, підтверджують і у Держприкордонслужбі, і в МВС.

Як заявив DW міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, вже визначено потенційні місця, де це може статися, насамперед біля кордону з Польщею. На думку Монастирського, через волинські ліси та болота великі групи мігрантів навряд чи підуть: "Це обов'язково мають бути дороги, які йдуть до українського кордону. Крім того, в нас буде час підготуватися, бо мігранти перебувають на відстані приблизно у 300 кілометрів від лінії кордону в Волинській області".

Тактику стримування натовпу мігрантів саме на такій місцевості прикордонники, нацгвардійці та поліцейські нині відпрацьовують на навчаннях. Силовики мають використовувати тактику так званої несмертельної дії. "Наша задача - стримати і щоб громадяни з іншої держави не перетнули кордон", - пояснює DW лейтенант Держприкордонслужби Іван Бондар. Він додає, що навіть якщо мігранти почнуть кидати "коктейлі Молотова" чи каміння, "спецпризначенці мають стояти і не відступати від кордону". "Ми не можемо стріляти. Якщо вони почнуть стріляти, то це вже буде агресією - тут починають діяти інші інструкції", - розповідає лейтенант. Він додає, що єдина причина застосування зброї - це коли існує пряма загроза життю та здоров'ю.

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Захист кордону за допомогою людського ресурсу

У спецпризначенців є чимало засобів для зупинки порушників кордону. Спецмашини, які можуть швидко копати рови. Чи бронетранспортери, якими, наприклад, можна перегороджувати дороги. За наказом очільника МВС, у прикордонні райони доправлено 15 додаткових гвинтокрилів. І ще 8000 додаткових бійців спецпризначення. На відміну від Польщі, де кордон з Білоруссю розділяє паркан, Україна може реагувати на потенційні виклики радше людським ресурсом, ніж інженерно-технічним, якого недостатньо. "Те, що я бачу на сьогодні, то державний кордон, якщо говорити про інженерні споруди, фактично не облаштований", - заявив Монастирський. Це наслідок у тому числі й того, що довготривалий процес демаркації кордону Київ та Мінськ завершили лише минулого року.

Нацгвардійці та поліцейські відпрацьовують тактику стримування натовпу мігрантів на навчаннях у прикордонній зоні

Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко не виключає, що Україна у разі необхідності теж зможе облаштувати інженерні споруди. Щоправда, головний прикордонник країни не впевнений, чи можна це зробити швидко. "На жаль, наші заводи, які виготовляють колючий дріт, нині відправляють його в Литву та Польщу. Але їхні потужності вже зафрахтовано для виготовлення дроту в інтересах Держприкордонслужби", - заявив Дейнеко DW.

За словами Дениса Монастирського, у бюджеті на наступний рік має бути виділено 17 мільярдів гривень на будівництво на лінії кордону України з Росією та Білоруссю так званого "інтелектуального кордону". Він, зокрема, включатиме систему відеомоніторингу та антивандальний паркан на кшталт паркану між Туреччиною та Грецією на Кіпрі. Завдання облаштувати кордон якомога швидше поставив перед прикордонниками і президент України Володимир Зеленський. За найоптимістичнішими прогнозами, це "велике будівництво" може бути завершено наприкінці наступного року.

Захисні споруди на кордоні України з Білоруссю мають облаштувати до кінця наступного року

Посилений режим несення служби на кордоні

З лісу навколо українських сіл біля білоруського кордону лунають попередження з гучномовця: "Зупиніться! Ви порушуєте державний кордон України!" Селяни на це не реагують, бо знають, що силовики нині часто проводять навчання з протидії перетину кордону мігрантами з Білорусі. 35-річна місцева жителька Лариса з Вільшанки впевнена, що біля її села навряд чи відбудуться такі ж події, які нині мають місце на білорусько-польському кордоні: "Цього не допустять, тому що кордони перекриті. Я не хочу думати, що хтось сюди піде".

Прикордонників переведено в посилений режим несення служби. За словами Дениса Монастирського, "усіх викликали з відпусток". Відомство хоче залучити для моніторингу ситуації на кордоні й загони територіальної оборони. Заплановані також спільні навчання. Україну турбує не лише ситуація з мігрантами в Польщі, а й дії Росії, яка вирішила допомогти Білорусі охороняти її кордони з ЄС.